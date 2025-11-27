去新北耶誕城注意！「６大禁忌曝」包含不可帶氣球，「做１事」恐被罰１萬

隨著聖誕節腳步接近，全台各地陸續點亮耶誕燈飾，其中新北歡樂耶誕城更是備受矚目的年度盛事。為了讓民眾在璀璨燈海中享受更優質的觀賞體驗，新北市政府宣布，自11/14開城日起，市府行政園區將全面禁菸，違規者最高可處新台幣１萬元罰款。

新北耶誕城禁菸規定

新北市政府宣布，2025新北歡樂耶誕城於11/14盛大開幕，耶誕城期間將展現璀璨燈飾和系列耶誕主題活動，預計吸引大批市民和遊客共襄盛舉，為了讓大家能在健康無菸的環境中盡情享受節慶喜悅，市府行政園區自開城日起正式公告為除吸菸區外的禁止吸菸場所。

新北耶誕城抽菸罰款１萬

為確保民眾充分了解新規定，新北市政府已從11/1起至11/13進行為期13天的宣導期，宣導期結束後，市府於11/14正式開始取締違規行為。根據《菸害防制法》第40條第２項規定，在禁菸區吸菸者將面臨新台幣2,000元至１萬元的罰款。新北市衛生局強調，市府行政園區是市民洽公和活動的重要場所，耶誕城期間人潮眾多，為守護大家的健康，市府將強化禁菸管理機制。

禁菸範圍明顯標示

新北市衛生局表示，為了讓民眾清楚了解禁菸範圍，市府將在行政園區設置明顯清楚的禁菸標示和宣導看板。這些標示將提醒民眾共同遵守禁菸規定，營造「清新、健康、無菸」的城市環境。衛生局也呼籲有戒菸需求的民眾，可以善用各區衛生所提供的戒菸服務，或撥打0800－636－363戒菸專線尋求專業協助，讓大家在歡樂的耶誕氛圍中，一起迎接健康無菸的新北耶誕城。

▲新北耶誕城場域（含周邊人行道）不可抽菸。（圖片來源：新北旅客臉書 ）

新北耶誕城６大注意事項

新北歡樂耶誕城共有６個注意事項需要民眾配合，包括：

１. 禁止攜帶毒品、刀槍械、爆裂物違禁品或外觀足以認定造成危險之物品進入活動會場。

２. 耶誕城場域含周邊人行道內嚴禁吸菸，包含電子菸及加熱式菸具。

３. 禁止攜帶氣球進入會場。

４. 本場域禁止施放爆竹煙火，依新北市爆竹煙火施放管制辦法，最高開罰3萬至15萬元，違者並將依社會秩序維護法送辦。

５. 活動會場謝絕從事政治集會遊行、宗教、勸募及任何形式的連署相關活動。

６. 活動會場未經許可不得飛行空拍機。

▲新北耶誕城禁忌一次看。（圖片提供：新北市政府觀光旅遊局）

新北耶誕城怎麼去

新北市政府也貼心提醒民眾，考量到耶誕城期間將湧入大量人潮，建議民眾多加利用台鐵、捷運、公車等大眾運輸交通工具前往會場，不僅環保便利，也能避免停車不便的困擾。如果是捷運，可搭板南線、環狀線至板橋站；如果是高鐵或火車，可搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊。

▲可搭捷運前往新北耶誕城。（圖片來源：新北旅客臉書 ）

新北歡樂耶誕城

網址：https://christmasland.ntpc.gov.tw/news-detail.php?i=194

新北衛生局

網址：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14333

