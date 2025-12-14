去旁邊吵啦！路中央敲窗理論「擋後車」 互拍叫囂提告

白衣駕駛遭控擋住後車，父子檔下車理論爆口角。（圖／TVBS）

台北市師大路日前發生一起行車糾紛事件，一名男子因不滿一輛銀色轎車未打方向燈變換車道，在紅燈時停車理論，卻意外擋住後方一輛載有父子的車輛。這對趕著工作的父子因被擋約20分鐘，下車要求對方移至路邊談，結果引發另一波衝突。雙方在路中間互相拍攝、叫囂，最終各自提告妨害自由和妨害名譽，尋求法律途徑解決爭端。

事件發生在台北市師大路上，日前中午12點多，監視器畫面顯示當時路上車流不少。一輛白色轎車急停在銀色轎車旁邊，後方休旅車上的父子注意到前方情況不對，其中一人探出頭查看，發現前方發生行車糾紛，便下車要求對方移至路邊談，卻引發另一波衝突。白色轎車駕駛黃先生表示，當時剛好在等紅綠燈，他打了雙黃燈，然後敲下車窗向銀色轎車駕駛詢問為何變換車道時沒有打方向燈。黃先生說他不知道為何後方休旅車上的父子突然與他理論，且態度強硬，聲音很大。

被擋住的休旅車乘客廖先生解釋，當時他們趕著去工作，他直接開窗戶告訴白色車主要到路邊去談，但對方立即出言侮辱他，因此他下車與對方理論。廖先生提到他的老闆有去阻擋對方，因為對方似乎想衝過來繼續爭吵，甚至可能想對他動手。廖先生強調他們被擋了約20分鐘，期間不斷請對方離開，但對方不願離去。這起事件中，原本與行車糾紛無關的父子卻被捲入爭執，雙方各執一詞，互相指控對方行為不當。目前雙方已互相提告妨害自由和妨害名譽，期望透過法律途徑解決紛爭，為自己討回公道。

