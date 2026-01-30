去旅遊的？曹錦輝重磅加盟中國職棒「整季沒出賽」 球隊被淘汰了

曹錦輝加盟CPB福州海俠隊，卻整季都沒有出賽。（翻攝自微博）

44歲前大聯盟、中職球星曹錦輝日前重磅加盟中國城市棒球聯賽（CPB）「福州海俠」隊，讓球迷相當好奇他的表現。然而昨晚舉行的冠軍外卡賽，福州海俠隊敗給另一名前中職球星林益全效力的「上海正大龍」隊，本賽季畫下句點，但他卻一次都沒有登板，讓不少球迷納悶他到底來幹嘛的。

首位登上大聯盟的台灣投手曹錦輝，回台加盟中華職棒後因假球案遭永久禁賽，後竟成功重返大聯盟，引發話題。他在2017年宣布退休，中國棒球城市聯賽去年籌備期間就一直傳出要挖角他，直到今年1月他才確定加入福州海俠隊。

廣告 廣告

球團原本宣布他本月13日就會登板投球，結果前一天突然說狀態調整需求，延後出場。曹錦輝自己也po出訓練照，表示正努力調整、要帶著100%的狀態出賽。

然而CPB立春聯賽的例行在28日結束，曹錦輝都沒有出場，29日登場的冠軍外卡賽是福州海俠爭取晉級的最後機會，本來以為曹錦輝將此役出場，對決另一名台將林益全，但最終他還是沒有登板，而福州海俠也以2比4、敗給上海正大龍遭到淘汰，本季賽事正式結束。

據悉，曹錦輝其實一直都有出現在球場練投，但始終都沒有上場，一球未投就結束球季，讓本來期待他表現的球迷相當不解。

更多鏡週刊報導

快訊／鄭宗哲轉戰華盛頓國民！ 粉專正式發布：歡迎加入

爆張又俠當面頂撞習近平！1個月後被抓 外媒指「貪污洩密」他揪疑點：又不缺錢

WBC日本武士隊29人名單公布！山本由伸確定加入 道奇3日將只差他沒來