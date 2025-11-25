去日本不只旅行，還讓你更健康！首家日本醫院現身2025台灣醫療科技展
你今年去日本了嗎？根據觀光署統計，2025上半年台灣人旅遊目的地國家，日本以35.8%居冠，高達327萬人次。誘人的美景、美食、文化自不在話下，令人驚豔的是，「醫療」也將成為日本吸引國際旅客的誘因之一，領先起跑的，是位於日本正中央的「中部國際醫療中心」。
2022年問世的中部國際醫療中心，設有7種語言醫療翻譯團隊，導入全球最先進設備，飯店般的空間可容納502床，具備服務國際患者的完整軟硬體，目前已有海外患者前往接受治療與健檢。
今年12月，該院將首度來台參與「2025台灣醫療科技展」，是台灣醫療展創辦9年來，第一家參展的日本醫院。
來台展示3大強項，最新設備提高治癒率
展區亮點之一，是精準打擊癌症的「質子治療」。該院成立癌症質子放射治療中心，在日本率先引進全球最新裝置ProBeam360°，能針對腫瘤處以360度環繞式精準照射，適用於肺癌、口腔癌、食道癌、肝癌、胰臟癌、前列腺癌等，尤其適合位置敏感、較難手術的病症，可最大限度減少損傷周圍正常組織，降低副作用、提升患者生活品質。
尤其，中部國際醫療中心以「多元模式治療」見長，針對台灣男性常見的口腔癌等頭頸部癌症，以質子治療結合「動脈注射療法」，除利用放射線照射，並以血管攝影精確定位，將抗癌藥物高度集中於腫瘤處，達到長時間作用，有效破壞癌細胞，提高治癒率並縮短治療時間。
因應高齡化社會常見疾病，日本也有更多實戰經驗。例如帕金森氏症，中部國際醫療中心提供一站式療程，透過「聚焦式超音波」（FUS）治療顫抖症狀，沒有輻射疑慮、不需開顱手術或植入器材，療程約半天，對身體負擔較小，約2、3天即可出院。
從健檢到醫療旅遊，向國際客招手
並非生病了才去醫院，預防醫療已成為全民必修課。根據日本厚生勞動省公布國民死因排名，失智症雖持續攀升，癌症仍居首，2024年佔比23.9%；台灣更已連續43年由癌症佔據死因第一，2024年佔比達26.8%。對此，中部國際醫療中心推出多種健檢組合，從精密儀器到細緻問診，不只守護本國人，也積極服務海外旅客。
以台灣女性癌症死因第二名的乳癌為例，主流篩檢工具是乳房攝影，因須夾緊檢查部位，讓部分女性疼痛難耐，影響檢測意願。中部國際醫療中心為世界第一家導入乳房專用正子造影（PET）裝置「Elmammo」的醫院，受檢者只須俯臥在設備上，不用夾壓、沒有痛感，即能取得更高畫素影像，揪出過去難以發現的微小乳癌病灶，達到早期治療成效。
鄰近名古屋，中部國際醫療中心與主要都市皆有大眾運輸串聯，不論從東京或京阪前往，車程時間相近。背倚層疊山巒，可通往著名景點合掌村、飛驒高山；面向街廓市區，半小時內可達犬山城，一探日本最古老天守閣，或到名古屋市中心感受城市魅力。這些特點成為該院發展醫療旅遊的優勢，致力經營國際顧客，尤其是喜愛遊日的台灣群眾。
在12月4日至7日的「台灣醫療科技展」，中部國際醫療中心將秀出最適合台灣人的醫療服務。更難得的是，該院理事長、醫學博士山田實紘將親自坐鎮，把高度以內需為主的醫療產業，轉型面向全球患者，曾任國際獅子會國際會長的他有什麼想法？12月4日開展當天，山田實紘將在展區分享更多。
【小檔案】中部國際醫療中心
成立／2022年
理事長／山田實紘
規模／502床、35科
手術室／11間
腹地面積／約3.5萬坪
地址／岐阜縣美濃加茂市健康之町一丁目1番地
【展區資訊】
日期／2025年12月4日～7日
地點／南港展覽館一館1樓
展位編號／I430
採訪接待／山田理事長可受訪時間（預定）為12月4日開幕式結束後至14:00（有口譯隨行）
更多諮詢／患者支援中心醫療譯者 山田亜光（ak-yamada@cjimc-hp.jp）
展位亮點／
1.全球最新質子治療裝置ProBeam360°：展示一般人少有機會見到的醫療設備，特大看板宛如近看實體般充滿視覺震撼
2.醫療專用等身尺寸乳癌檢查模型：內有與乳癌腫塊相同觸感的設計，教導民眾觸摸體驗，認識腫塊硬度、容易出現的位置，宣導自我檢查有利早期發現
