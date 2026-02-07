去日本小心！流感疫情連爆「確診破11萬」 病毒熱區曝光

生活中心／倪譽瑋報導

日本流感疫情延燒，旅遊達人建議赴日民眾備好口罩等防疫小物。（示意圖／資料照）

赴日注意！知名日本旅遊達人林氏璧發文指出，近期日本流感疫情有擴散現象，確診者連續4週增加，除了九州還是在流行，病毒傳播在東京也有升溫跡象。而日本國家單位總計，截至2月1日止，3000多家醫療機構通報患者人數來到11萬4291人，目前天氣較冷，確診者仍有可能增加，林氏璧建議大家做好防疫措施。

日本流感疫情升溫 醫療機構持續通報

林氏璧指出，日本流感患者人數自2025年11月達到高峰，2026年初下降，到了2月天氣冷「流行曲線又整體高了起來」。他引述國立健康危機管理研究機構的數據，截至2月1日止，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為11萬4291人，幾乎是上週6萬3326人的兩倍。

廣告 廣告

林氏璧表示，平均每家日本醫療機構的患者通報人數已升至30.03人，他進一步分析各都道府縣流感患者數，大分縣52.48人、鹿兒島縣49.6人、宮城縣49.02人、山梨縣46.97人、千葉縣46.08人、埼玉縣40.68人、神奈川縣36.56人…可見病毒除了仍在九州流行，關東地區特別是東京周邊的縣份也增多。

日本旅遊區多處傳疫情 林氏璧推備防疫小物

此外，較多人旅遊會去的東京都，很多區流感都開始再度流行，林氏璧補充，最近5週間鑑定的病毒型別，B型流感佔比明顯增加，A型H3佔約56%、B型流感也飆升至44%，雖然兩者症狀沒有明顯差異，但B流出現腹痛、嘔吐等消化道症狀，以及肌肉痠痛的頻率相對較高，麻煩的是，近期也有腸胃道病毒在流行。

林氏璧提醒要去日本旅遊的民眾，到當地應落實佩戴口罩、勤洗手、避開擁擠人潮等基本的防疫措施，也能額外準備酒精乾洗手（小於100毫升可帶上飛機）、外科口罩、維生素C發泡錠、喉糖、常備感冒藥等防疫小物。至於台灣的流感疫情，疾管署預期春節相對平緩，但要觀察開學後是否會有B流小高峰。

資料來源：日本自助旅遊中毒者

更多三立新聞網報導

最快2026內登場！台灣「這間好市多」搬家 新據點1.4萬坪超大

台積電撐台灣經濟！彭博示警「貧富差距比美國極端」 小心1危機

監管風暴來襲？傳中國大潤發CEO「被警帶走」 公司承認找嘸人

中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服

