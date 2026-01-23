去日本必喝 萊爾富上架「消腫」檸檬神飲

▲萊爾富進口款日系檸檬飲品，獲得熱烈討論。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 萊爾富最近被網友點名「日本飲料補貨站」，同時出現兩款日本進口檸檬系飲品，一款是主打消腫、提神的「消腫檸檬氣泡飲」，另一款則是走清爽路線、價格親民的「京都檸檬水」。

有網友在萊爾富看到日本原裝進口的「消腫檸檬氣泡飲」，直呼是去日本必買的「消除疲勞神器」，口感偏氣泡飲，貼文一出立刻釣出一票日本常喝派回應「在日本幾乎天天喝」。萊爾富官方小編也跟上熱度，分享把這款消腫檸檬氣泡飲加進美式咖啡，可做成類似西西里咖啡的喝法。

不過，這款消腫檸檬氣泡飲在台灣售價一瓶149元，和日本當地常見價格約台幣40元不到相比，落差明顯，不少人表示「我選擇繼續疲勞」。

想要售價親民的有另一款「京都檸檬水」有女網友分享一瓶只要39元，喝起來清爽、不死甜，還有淡淡檸檬皮香氣，讓她驚呼「這不是我在京都每天喝的那罐嗎？」不少人跟著回報，甚至有人說已經囤箱帶回家。還有網友補充，這款飲料在日本的包裝標籤玩法很多，撕開可能有圖案或小彩蛋。

