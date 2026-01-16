去日本旅遊「順便考雅思」？他實測分享：費用低、成績公布超快

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本向來是台灣人旅遊的熱門首選，不少人赴日行程不外乎購物、美食與景點踩點。不過，近日有網友分享，自己在日本旅遊期間意外解鎖一項「特別行程」，那就是直接在當地報考雅思（IELTS）。他表示，日本考試費用相對便宜，成績公布速度也快，整體CP值相當高，掀起熱烈討論。

日本向來是台灣人旅遊的熱門首選，不少人赴日行程不外乎購物、美食與景點踩點。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文指出，自己旅途中臨時決定報考雅思，發現日本全科考試費用約新台幣5,700元，比台灣便宜不少，甚至隔天就能收到成績，效率高又划算，直呼「到日本旅遊千萬不要錯過這個機會」。

他也分享報考流程相當簡單，只要搜尋「IELTS Japan」即可進入官方網站完成報名；考場內全程以英文進行，他還幽默形容「考官是從英國進口的白人」，表示完全不用擔心口音問題，讓整體考試體驗相當順暢。

貼文曝光後，立刻引來大批網友留言，「別人出國做醫美，只有你出國考英檢」、「你真的很會妥善利用資源，一定是個成功的人」、「出國旅遊還想到要考試，真的很猛」、「到陌生國家還要應試，這種適應力不是人人都有」。此外，也有網友分享其他國家經驗，「越南也是！價格跟日本差不多，CP值超高」、「我在台灣考花了8千多，根本盤子」、「在英國考要破萬元」、「澳洲考一次台幣9,500元路過」。

