去日本玩注意！最強寒流報到「暴雪癱瘓交通」

日本氣象廳今日發布重要天氣警報，受強烈大陸冷高壓影響，日本即將面臨今年冬天最強且持續時間最長的寒流侵襲。根據氣象廳最新預報，此次寒流停留時間恐達數年才一次的等級，對日本各地將造成嚴重影響。

氣象廳指出，從明日21日起至25日前後，日本周邊將持續被強烈大陸冷高壓籠罩。東日本上空約5000公尺高度，將間歇性有攝氏零下40度以下的強烈冷空氣流入；西日本上空約1500公尺高度，則有攝氏零下12度以下的強烈冷空氣流入。這波極端低溫將為日本帶來大規模降雪。

北日本至西日本的日本海沿岸地區，預計將連續降大雪超過5天。當寒流在日本海前線停滯時，北陸至山陰地區降雪可能加劇，部分地區24小時內降雪量可達100公分。值得注意的是，雪雲也將流入太平洋側，平時少雪的東海、近畿及四國地區也可能出現積雪情況。

交通方面已開始受到影響。秋田新幹線今日自首班車起，盛岡至秋田區間雙向停駛。JR東日本表示，預計將於下午3時左右恢復營運。隨著寒流逐漸增強，未來幾天交通中斷情況可能更加嚴重。

日本氣象廳呼籲民眾提高警戒，特別是居住在降雪地區的民眾，應做好充分準備，避免不必要的外出，並注意交通安全。相關單位也應加強防範措施，確保民眾生命財產安全。

