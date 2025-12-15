去日本玩狂吃松屋、吉野家被質疑：台灣就有了 旅日達人精闢分析

日本知名連鎖牛丼品牌「松屋」，以平價實惠的牛肉飯受到消費者青睞。（圖／翻攝自Google地圖）

近年有越來越多人去日本旅遊，也常常看到有人分享朋友到日本一直吃松屋、吉野家或餃子王將等連鎖餐廳，因為在台灣就能吃到，讓同行人很無奈。旅日達人林氏璧在社群上分享個人看法，建議遇到這類狀況的人有2種方式解決，另外也推薦日本有不少連鎖餐廳是真的好吃。

旅日達人林氏璧近日在臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」發文，拋出不少旅客去日本玩常遇到的問題，「到日本旅遊，會去台灣已有分店的餐廳嗎？」；林氏璧分享，一名曾旅居日本的朋友前段時間再赴日旅遊，行程竟成了「懷舊美食之旅」，松屋、吉野家、餃子王將都吃好吃滿。

儘管這些品牌在台灣都能吃得到，林氏璧的朋友仍選擇在日本原地回味；對此，他推測關鍵原因在於不少人認為，同一品牌在日本與台灣的風味仍存在差異。

林氏璧進一步點名多家在台灣設點的日本連鎖餐廳，包括一蘭拉麵、一風堂、山頭火、花月嵐、凪（Nagi）、鬼金棒、一幻、麵屋一燈、屯京、麵屋武藏、銀座篝，以及吉野家、すき家、松屋、薩莉亞（Saizeriya）、CoCo壹番屋、大戶屋、彌生軒、丸龜製麵、燒肉LIKE、鳥貴族、藏壽司、壽司郎等，到了台灣會出現「明顯走味」，能忠實還原日本原味沒幾個。

林氏璧觀察，長年來不少日本餐飲品牌在台灣常被批評口味不夠道地，或初期相似、後期卻逐漸變調，其中又以拉麵類最為明顯。但他也指出例外案例，如Komeda’s Coffee客美多咖啡，自2018年進軍台灣後評價穩定，目前全台已展店36家，顯示成功複製日式體驗。

當然，林氏璧知道也有旅客會選擇完全相反的策略，刻意避開台灣已有的品牌，轉而品嘗如なか卯親子丼、日高屋、花丸烏龍麵、天下一品、神座拉麵，甚至已退出台灣市場的天丼てんや。林氏璧表示，吃什麼沒有標準答案，重點在於旅遊本身是否帶來滿足與回憶。

