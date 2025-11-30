去日本玩突生病怎辦？他善用1服務「症狀秒緩解」

出國去日本旅遊，若突然感到身體不適，恐影響行程，知名網紅「檸檬先生」日前到日本玩，卻在旅途中突然高發燒，不僅全身乏力、喉嚨痛到無法入睡，甚至一度嚴重到想直接改機票返台，直到親友向他介紹「日本線上醫生」服務，由會說中文的台灣人醫生視訊問診後，順利取得藥物，症狀也迅速緩解，讓他大讚該服務太方便。

檸檬先生近日於IG指出，日本旅遊時突發高燒，不僅渾身無力、喉嚨痛到無法入睡，一度嚴重到想直接改機票返台，他自行到藥妝店買了幾種成藥服用後卻完全沒改善，症狀反覆發作讓他相當崩潰。

廣告 廣告

檸檬先生表示，後來透過親友協助，緊急找到「日本線上醫生」，症狀才好轉。他說該平台主打遠距診療，由會說中文的台灣人醫師視訊問診，醫師詢問他所在地後，查出最近的合作藥局，再將處方箋傳給藥局系統，患者到藥局只要告知姓名即可領藥，有些甚至可代領後送到飯店，完全不需要親自跑一趟。

檸檬先生說，拿到藥後，依照指示服用，症狀大幅緩解，讓他直呼太神奇；此外，若本身有投保旅遊不便險，透過這套線上醫療服務還能取得中文診斷證明，診斷文件會直接寄回台灣住址，回國後就能憑證申請理賠，省去來回奔波時間，強調在異國生病，能使用如此便利又實用的服務，真的非常感激。

影片曝光後，提供該服務的官方帳號也在留言區補充，近期有計畫到日本旅遊的網友，可提前申請「訪日醫療支援方案」，方案為期7天，費用約550日圓，折合台幣約110 元，內容包括折扣看診、開立診斷書、必要時安排醫院轉介、線上語言協助等，讓不少台灣網友大讚很方便。

更多中時新聞網報導

隔20年重返小巨蛋RAIN開放粉絲許願中文歌

男籃》中華抗日 痛輸26分 和平慘案 神戶重演

台灣鷹架規範嚴 防火重點在管道間