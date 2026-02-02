去日本玩遭差別待遇 在地日人看不下去轟「不是巧合」

一名日本人在日常觀察中發現，日本普遍店家對外國顧客的服務有差別待遇，他舉例，曾帶外國朋友去理髮廳燙髮2小時，竟沒有提供茶水，去居酒屋也未拿到免費贈品，讓他直呼「這已經不是巧合了」，表示作為日本人對這種現象感到失望，貼文曝光後，也引發許多台灣網友共鳴，紛紛直呼「日本人骨子裡就是帶有歧視偏見」。

原PO昨（1）日於Threads發文指出，注意到日本店家對外國人和日本人的服務態度存在明顯差異，以他常光顧的理髮廳為例，都會提供飲料，但外國朋友到訪，他帶朋友到店裡燙頭髮，店家卻沒有給任何茶水，時間長達2個多小時，都沒人發現，直到他開口，店員才急忙補上並道歉。

原PO還提到在居酒屋的經驗，和外國朋友以外語交談時，沒有獲得店家提供的免費贈品，但其他桌的日本客人都有，後續他又跟同一個外國朋友到訪，仍未享有優惠，「作為日本人，我真的對這種刻意的小差別感到很失望，什麼時候我們國家多了這個規則」。

貼文引發許多台灣網友共鳴，不少人認為，日本人骨子裡帶有偏見，但多數時候在行為上仍會維持禮貌，「我也有遇過搞小動作的日本店員」、「有一說，日本人的禮貌只留給日本人」、「我目前住在日本，也遇過2次不禮貌的對待，一次在某百貨專櫃，一次在居酒屋」、「骨子裡就是帶有歧視偏見，只是現在很多不演了而已」。

