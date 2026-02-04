去日本行李裝太滿！台遊客扔「4雙雪靴」在飯店 亂丟1物恐挨罰202萬

有台灣遊客因為行李太滿，就將4雙雪靴遺棄在飯店中。示意圖／翻攝自Pixabay

公德心在哪裡？有民眾在Threads中發布貼文，表示離開日本時，因為行李都已滿，只好把4雙雪靴丟在日本，最後還在牆上留張紙條。一名網友將這篇貼文轉發到臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」中好奇詢問，怎麼做會比較好？貼文曝光後，引發網友熱議。

行李太滿！台遊客扔4雙雪靴在飯店

日前一位民眾在Threads中發布貼文，表示「離開北海道的最後一晚，行李都滿了，只好把這些捨棄在日本。小孩的明年就穿不下了；大人的之後應該也不會穿」。只見畫面中有4雙雪靴以及一袋雜物被扔在飯店，牆上還留有一張便條紙。

對此，有網友轉發這篇貼文到臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」，原PO好奇詢問，「在北海道飯店就這樣放，再寫個小便條紙貼牆壁上，脆友討論好兩極，雷友覺得怎麼做比較好？」貼文曝光後，引發網友熱議。

不少人傻眼表示，一定要詢問櫃檯是否要收費，「一定要跟飯店做確認是不是要收費」、「之前去東京行李箱壞了，後來退房時問了櫃檯人員是否能幫我們處理掉？櫃檯人員說可以還不收錢」、「請不要留在旅社內增加房務人員的困擾。這種行為感覺有損台灣的形象」、「廢棄物清理，是需要額外費用」。

遊日亂丟行李箱違法！最高恐挨罰202萬

事實上，根據《The Standard》報導指出，許多造訪日本的遊客，可能因為購物者購買過多物品，因此轉而購買更大的行李箱，並將舊行李箱隨意丟棄。2025年中旬就有住在札幌當地的日本居民，在札幌一處公園內發現有13個行李箱被遺棄，周圍還堆滿空氣水瓶、零食罐、紙箱等垃圾。

國外遊客亂扔行李箱在札幌一處公園，引發當地居民不滿。圖／翻攝自nape0404 X

報導指出，這些行李箱貼有深圳寶安國際機場、香港國際機場的標籤。對此，日本的飯店老闆表示，處理這些被遺棄的行李箱，可能需要額外的工作量。然而，在日本遺棄行李箱屬於違法行為，最高可處1000萬日圓（約新台幣202萬元）的罰款或是5年徒刑；如果想要丟棄行李箱的遊客，可以向飯店或是行李箱店家尋求協助，日本的某些機場也有提供免費的行李箱回收服務。



