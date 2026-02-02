去日本被差別對待！「日本人看不下去」失望轟：已經不是巧合 台人共鳴

生活中心／黃韻璇報導

近年來台灣人熱衷出國旅遊，其中日本更是首選目的地，東京、大阪、京都等大城市向來是觀光客最愛，隨著寒假、春節到來，一直到3月的「櫻花季」，更是台灣人赴日旅遊高峰，許多人對日本的印象都是禮貌友善、服務周到，不過就有日本人透露，其實日本對外國人、本國人服務其實非常雙標。

有日本網友近日在Threads發文，分享雖然自己是日本人，但在日本生活有時候會覺得很悶，原因是進來越來越明顯感受到，許多日本店家對日本人服務很周到，但是對外國人卻常常是另一套。原PO透露，有次他介紹外國朋友去他經常光顧的理髮廳，平時原PO去的時候，店家都會送上飲料，但當原PO朋友去的時候卻發現，只有她那桌沒有飲料。

廣告 廣告

日本網友分享，日本店家對日本人服務很周到，但是對外國人卻常常是另一套。（圖／翻攝自pixabay）

原PO發現後問了一句，店員才趕快道歉、馬上補送，然而原PO質疑「燙頭髮兩個多小時，真的都沒人發現嗎？」且這樣的狀況無獨有偶，後來有一次在居酒屋也一樣，原PO跟外國朋友都用外語聊天，那家店的「免費特典」就只有他們那桌沒拿到，且原PO跟其他外國朋友又去了同一間店，兩次都沒拿到。

原PO大嘆「說真的，已經不是巧合了吧」，直言「身為日本人真的對這種刻意的小差別感到很失望，什麼時候我們國家多了『不是日本人那他媽的隨便一點也沒關係』的規則？」

許多台灣網友紛紛留言，「我去的理髮廳也是只有我沒有飲料，但怕語言溝通不順暢都一直不敢問，怕會不會是方案不同」、「用片假名姓名委託郵局集貨，來的人講話都很不客氣還會叫我自己把貨物拿下樓。集貨委託人名字換成我老公（日本人）時，講話都超有禮貌還會在門口等」、「韓國好像也是這樣，台灣是相反，對外國人比自己台灣人好」、「最近在日本獨旅，遇到很多善心的中、日、台灣人，但也的確感受到某些日本店家微妙的惡意」。

更多三立新聞網報導

吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身

丟臉到日本！台灣人北海道放鳥包車司機 四叉貓肉搜「高雄便當店老闆」

自稱台灣女生！女網紅抖音拍片影射「暗殺日本首相」 台日網友炸鍋

台灣人北海道放鳥接機！日本司機「苦等2小時」遭封鎖 網起底身分

