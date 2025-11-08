去日本要小心！流感疫情大爆發 專家揭「最危險族群」
（記者周德瑄／綜合報導）日本近期爆發流感疫情，疫情規模已進入全面大流行階段。旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，日本的流感病例在短短兩週內急速上升，平均每家醫療機構通報的患者人數，從3.26人暴增至14.9人，顯示疫情擴散速度相當驚人。目前台灣與日本流行的流感病毒株相同，皆為A型H3N2，這株病毒的重症率偏高，醫師提醒赴日旅客須特別留意防護。
根據日本國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月2日止的一週，全日本超過3000家醫療機構共通報57,424名流感患者，比前一週增加約2.4倍。平均每家醫療機構的患者人數達14.9人，首次突破「注意報」級距的10人門檻，若超過30人則會進入「警報」等級。疫情目前在東京、神奈川、千葉等關東地區最為明顯，東北、北海道與沖繩的病例數也持續增加，幾乎全日本都道府縣的患者數都呈現上升趨勢。最近五週檢出的病毒型別中，A型H3佔76%，A型H1N1佔19%，B型則僅佔4%。
示意圖／旅遊達人林氏璧提醒赴日民眾出發前應施打流感疫苗，防止感染高風險病毒株。（擷取 自免費圖庫Pixabay）
林氏璧表示，日本去年流感是在12月才大幅爆發，而今年提早六週達到相同的流行指標，顯示疫情擴大的速度更快、波及範圍更廣。他指出，目前全球流感病毒以A型為主，亞洲鄰近國如日本、韓國與中國的感染活動度與陽性率都有上升趨勢，香港仍維持高點，歐美地區則主要流行A型H1N1與H3N2。
至於台灣，流感疫情仍處於流行期。雖然近四週病例數略有下降，但因天氣轉冷，林氏璧提醒仍不可掉以輕心。上週新增63例流感併發重症病例及9例死亡，今年流感季累計重症病例220例、死亡21例。他強調，A型H3N2病毒在臨床上更容易引發重症，尤其對老年人、幼童及慢性病患者威脅較大。
林氏璧建議近期計畫赴日本的旅客，在出發前應考慮接種流感疫苗，並留意疫苗需約14天產生抗體。台灣自11月起開放第二階段公費接種，50至64歲且無高風險慢性病的成人可免費施打。此外，他建議檢視旅遊平安險是否涵蓋法定傳染病項目，提前下載可協助就醫的APP或查詢當地醫療機構資訊。旅行途中應勤洗手、佩戴口罩、隨身攜帶酒精乾洗手液，並可備妥退燒、止痛等藥物，以防萬一。
更多引新聞報導
網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！
其他人也在看
曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。太報 ・ 17 小時前
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
小心身體"代謝警訊" 食品集團推"全民好代謝運動"
民視新聞／綜合報導現代人工作忙碌、飲食不正常，代謝容易出問題，食品集團攜手台灣營養基金會以及長庚科技大學保健營養系營養師共同推動「全民好代謝運動」，提升整體健康。台灣基層糖尿病學會提醒，代謝問題已經成為台灣全齡人口面臨的健康危機，不僅兒童族群需留意新陳代謝健康，40到60歲民眾當中，約89萬人屬於「代謝警訊」高風險族群。食品集團協助國人提升健康意識，進行「代謝認知與飲食行為調查」，針對千名22到65歲辦公商圈族群，揭露三大常見代謝NG行為，包括高鹽、高油、高糖飲食，還有自覺健康，卻忽略身體發出的代謝力警訊，第三則是無法正確辨識食物的營養分類，營養師提醒，維持良好代謝力的關鍵，在於均衡飲食，掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則，才能維持身體代謝功能。原文出處：小心身體「代謝警訊」 食品集團推「全民好代謝運動」 更多民視新聞報導30多歲上班族心肌梗塞送醫 北榮桃園分院：冠心症不再是老人專利婦女額頭腫起來卻不痛不癢！朋友提醒才就醫 竟是「額部骨瘤」愛喝2飲品小心變禿頭 專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮民視影音 ・ 1 天前
日本進入流感高峰期！前台大醫：赴日前先打疫苗
林氏璧昨（7日）在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，針對日本近期流感疫情急速升溫的情況進行分析，並提醒即將前往日本的台灣旅客，應提前接種疫苗並做好防護措施。林氏璧指出，日本今夏新冠疫情雖已回落，但流感接棒迅速蔓延。根據國立健康危機管理研究機構等單位的統計...CTWANT ・ 17 小時前
高雄仁武1男1女墜橋 現場畫面曝光
即時中心／廖予瑄報導驚！今（8）日下午6時50分，高雄市消防局獲報，一名31歲的女性及一名30歲男性墜下仁武區八德東路和澄德路的橋，並掉落下方水溝。後續消防人員救起2人後，將女子送醫，而男子則表示不需就醫。案件的詳細情形仍待警方進一步調查釐清。民視 ・ 5 小時前
新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。中央社 ・ 9 小時前
他不停買洗髮精竟是「失智症」惹禍！ 醫：「這些行為」要特別小心
原是家務高手的75歲郭先生，3年前對熟悉的家務突然變成生疏，衣物歸位混亂導致全家找不到衣服，且不斷買洗髮精、香皂等沐浴用品，直到櫥櫃堆滿各項沐浴品，妻子驚覺有異陪同他就醫，確診為輕度失智症。所幸臺中榮總失智共照中心協助兩家庭調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療；臺中榮總高齡醫學中心郭馥瑄醫師表示，郭先生在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，感受社會關懷並正向生活。 失智不僅是記憶退化！ 藥物與多元治療成關鍵 郭馥瑄醫師指出，根據衛福部2020至2023年最新調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，約每100人就有8人罹病，失智人口已超過35萬人，預估2031年將突破47萬，2041年更將逼近68萬人。「失智症的挑戰不僅是記憶退化。」郭馥瑄強調，高達66%患者會出現精神行為症狀(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。目前失智治療包含藥物與非藥物兩大策略。藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色。 研究：多模式課程介常春月刊 ・ 11 小時前
台灣醫療報導獎 中央社刻畫長照醫療獲佳作
（中央社台北8日電）中華民國醫師公會全國聯合會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社以「重返出診的年代-長照醫療送到家」專題，獲平面類佳作。中央社 ・ 10 小時前
曾沛慈出道18年首度北流開唱 細膩勾勒愛情的不同面貌
曾沛慈化身戀愛觀察員，開場身著一襲優雅白禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著經典的〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉三連發，充滿青春氣息又帶著成熟韻味。演唱會四個章節，細膩勾勒愛情的不同面貌。從第二章「告白．我們在一起了...CTWANT ・ 6 小時前
諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學會議室。短新聞SHOTNEWS ・ 9 小時前
大巨蛋創142億效益 東區分不到1成 北市府遭批預算縮水、行銷失衡
北市去年推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，盼觀賞球賽及演唱會的人潮帶動商圈經濟。台北市議員王欣儀指出，大巨雖創造「逾百億元」效益，但周邊商圈卻分不到1成，市府明年將擴大串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館，但整體經費卻大幅縮水，應投入相對的預算資源，建立具規模格局的城市活動品牌。北市商業處回應， 會擴大特約店家範圍至北市、整合行銷及議題活動策畫，增加民眾前往本約店家及攤商消費誘因的效果。中時新聞網 ・ 13 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎首獎劉大芸：觸碰藝術倫理的神祕界線
短篇小說獎首獎由年僅二十六歲的劉大芸以〈我不過是一個雪人〉獲獎。作品以人體模特兒為敘事者，描寫藝術家母子與模特兒之間的複雜關係，讓觀看、欲望與倫理的界線逐漸模糊，評審認為，小說以冷靜筆調處理照護與孤獨的議題，呈現年輕世代對身體與關係的敏銳觀察。自由時報 ・ 7 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 天前
艋舺龍山寺捐贈新北消防器材 侯友宜回贈感謝狀 (圖)
台北艋舺龍山寺8日捐贈新北市消防局4套震災支撐器材組及1套潛水救援裝備，新北市長侯友宜（左3）回贈感謝狀，由龍山寺董事長黃書瑋（右2）代表接受。中央社 ・ 9 小時前
加速軍售交付速度！ 美防長：革新武器採購制度
美國國防部長赫格塞斯宣調整軍方武器採購方式，強調交付速度是原則，也是維持威嚇與作戰優勢的決定性因素，而最大的改變是擺脫過去追求精良昂貴的「完美產品」程序，改向採取能更快交付，效果不盡理想的方案，另外原本負責外國軍售的「國防安全合作署」，也改由負責「採購與維持」的次長管轄，希望透過把對外軍售的業務，納入總額4000億美元的五角大廈武器採購體系，縮短流程，減少美國盟友夥伴長期面臨軍購的交付延宕問題。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 10 小時前
從乞討到付出 印度甘滿季受證當志工
來自印度菩提迦耶牧羊女村的甘滿季，過去靠著乞討維生，直到在兩年多以前遇見慈濟志工，才改變了人生的方向。他從接受幫助變成助人的人，用一枚枚竹筒善款串起愛的故事，走進村落陪伴關懷，也為更多陷入困境的人...大愛電視 ・ 8 小時前
日本流感疫情飆升！H3N2易轉重症 醫警告「這區域」風險高
日本流感大流行！疫情較去年提早6週爆發，感染人數暴增2.4倍，關東、東北地區病例數量驚人！專家警告，在日本就醫費用最高恐花費約新台幣20萬元，建議出國前先打疫苗做好防護。台灣流感疫情雖稍緩解，但預估12月下旬將迎來高峰期，民眾仍需提高警覺。截至11月3日，台灣公費流感疫苗接種數已達477.8萬人次，為去年同期的1.2倍。面對流感威脅，專家呼籲大家切勿掉以輕心！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 7 小時前
烈焰濃煙沖天！工地起火波及 東京京王井之頭線列車停駛
日本東京京王電鐵，今天上午將近8點時傳出火警，在井之頭公園車站軌道下方的工地突然起火，大火一路延燒造成鐵軌枕木都被燒壞。幸好火勢在2小時後撲滅，沒有造成人員傷亡，目前還在調查起火原因。TVBS新聞網 ・ 9 小時前