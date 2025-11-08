去日本要小心！流感疫情大爆發 專家揭「最危險族群」

（記者周德瑄／綜合報導）日本近期爆發流感疫情，疫情規模已進入全面大流行階段。旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，日本的流感病例在短短兩週內急速上升，平均每家醫療機構通報的患者人數，從3.26人暴增至14.9人，顯示疫情擴散速度相當驚人。目前台灣與日本流行的流感病毒株相同，皆為A型H3N2，這株病毒的重症率偏高，醫師提醒赴日旅客須特別留意防護。

根據日本國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月2日止的一週，全日本超過3000家醫療機構共通報57,424名流感患者，比前一週增加約2.4倍。平均每家醫療機構的患者人數達14.9人，首次突破「注意報」級距的10人門檻，若超過30人則會進入「警報」等級。疫情目前在東京、神奈川、千葉等關東地區最為明顯，東北、北海道與沖繩的病例數也持續增加，幾乎全日本都道府縣的患者數都呈現上升趨勢。最近五週檢出的病毒型別中，A型H3佔76%，A型H1N1佔19%，B型則僅佔4%。

示意圖

林氏璧表示，日本去年流感是在12月才大幅爆發，而今年提早六週達到相同的流行指標，顯示疫情擴大的速度更快、波及範圍更廣。他指出，目前全球流感病毒以A型為主，亞洲鄰近國如日本、韓國與中國的感染活動度與陽性率都有上升趨勢，香港仍維持高點，歐美地區則主要流行A型H1N1與H3N2。

至於台灣，流感疫情仍處於流行期。雖然近四週病例數略有下降，但因天氣轉冷，林氏璧提醒仍不可掉以輕心。上週新增63例流感併發重症病例及9例死亡，今年流感季累計重症病例220例、死亡21例。他強調，A型H3N2病毒在臨床上更容易引發重症，尤其對老年人、幼童及慢性病患者威脅較大。

林氏璧建議近期計畫赴日本的旅客，在出發前應考慮接種流感疫苗，並留意疫苗需約14天產生抗體。台灣自11月起開放第二階段公費接種，50至64歲且無高風險慢性病的成人可免費施打。此外，他建議檢視旅遊平安險是否涵蓋法定傳染病項目，提前下載可協助就醫的APP或查詢當地醫療機構資訊。旅行途中應勤洗手、佩戴口罩、隨身攜帶酒精乾洗手液，並可備妥退燒、止痛等藥物，以防萬一。

