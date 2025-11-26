去日本要變貴了！東京擬課3％住宿稅「不設上限」 最快2027年上路

日本東京計畫大幅調整住宿稅制度，擬將現行「定額課稅」改為依房價收取 3％的「定率課稅」。（示意圖／Pixabay）

日本東京計畫大幅調整住宿稅制度，擬將現行「定額課稅」改為依房價收取3％的「定率課稅」，且不設金額上限，並把民宿、簡易旅館等住宿型態全面納入徵收範圍。東京都政府近日已完成改革草案，將自27日起至下月26日展開公開意見徵詢，預計在明年2月的都議會提出條例修正案。若順利取得總務大臣同意，新制度最快將於2027年度內正式實施。

《讀賣新聞》報導，現行制度自2002年起施行，依住宿費採定額方式收取，每人每晚1萬至1萬5千日圓者，課徵100日圓，超過1萬5千日圓則課200日圓。修法後，東京都將把免稅門檻從「未滿1萬日圓」提高至「未滿1萬3千日圓」。官方估計，改為定率制後，東京都住宿稅收入將從今年度預估的69億日圓，大幅增加至約190億日圓。

廣告 廣告

東京都政府指出，近年因訪日旅客成長迅速，觀光行政成本同步攀升。今年度觀光產業振興費高達306億日圓，但住宿稅收入僅約其兩成，形成財政缺口。改採定率課稅，可更有效反映物價變動與旅館房價結構，也能對外資高級飯店等高價房型進行更合理的課稅。

不過，改制也意味著旅館、飯店及民宿業者將承擔更多稅務代收負擔。日本境內已有人先例，北海道倶知安町於2019年率先導入2％住宿稅，沖繩縣也預計於2026年度推動同類制度。東京都表示，改革旨在強化觀光財政基礎，以因應未來旅遊需求成長，同時兼顧稅制公平性與永續發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國二女「脊椎剛開刀」坐一般座位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門嗎？

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」