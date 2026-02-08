去日本買1伴手禮 機場安檢慘被當炸彈 釣出一票苦主

日本傳統甜點「羊羹」向來是觀光客赴日旅遊必買的伴手禮，日本羊羹業者「松葉屋」近日表示，他們家的羊羹包裝和塑膠炸彈相似，有旅客購買後，在機場國際線過安檢時，被誤認是炸彈，結果被攔下，甚至被要求當場試吃，提醒旅客可提前告知安檢人員，以避免誤會，貼文曝光後，引來許多苦主分享經歷，有人直呼，一盒8入的羊羹被要求全部吃完，否則無法帶上飛機。

「松葉屋」近日於X平台發文指出，因羊羹的外包裝和「C4塑膠炸彈」相似，都是細長固體狀，外層包塑膠膜，封口處還纏有繩子，再加上通常會多條裝箱，在X光機下容易被誤判為危險物品，尤其是國際線安檢時，常被誤認是塑膠炸藥。

業者表示，雖然羊羹包裝和炸藥相似，但屬於安全食品，旅客可提前告知安檢人員，或在托運時將羊羹妥善包裝，避免誤會，安檢人員也會依規定核查，毋需過度擔心，只是要有心理準備，偶爾遇到被要求「當場試吃」的情況。

貼文吸引大批網友分享自身經歷，有人表示曾在歐洲機場被要求證明羊羹是食物，只能拆封咬一口以示安全，還有人被要求整盒8入的羊羹要全部吃完，否則無法帶上飛機。

網友紛紛留言，「他們不相信那是食物，還當場讓我咬了一口」、「我的羊羹不是在松葉屋買的，但也被當成炸彈，包裝被打開，還被搜身」、「一盒8個的羊羹被要求全部吃完，否則不能帶上飛機」、「在X光機下，羊羹確實看起來很可疑」。

