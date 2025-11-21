去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決

網友擔心出國旅遊走路太多腳會受不了，上網發文求救。示意圖／Pixabay

一名女網友去年到日本旅遊的時候，因為走路走太多，兩條腿「直接報銷」，半夜還抽筋到想哭，貼了「休足時間」也沒有用。過陣子她和朋友要去韓國釜山旅遊，擔心舊事重新上演，於是上網發問，有沒有可以避免走路太多造成雙腿疲勞的方法，網友紛紛給出不錯的建議。

原PO在PTT的WomanTalk板發文，請益旅遊腳痠預防方法，她說，因為去年到日本玩的時候，雙腿幾乎報銷，當時痠到蹲不下來，還半夜抽筋到想哭。這次準備要和朋友到韓國釜山玩，看到朋友把行程排得很滿，導致她心裡的陰影又被喚起，超怕悲劇再次上演。

原PO說，已經有準備痠痛貼布和凝膠，但有點擔心味道太重會影響別人，也不想影響到穿搭，所以才上網問廣大網友，那種1天就要走上萬步的行程，有沒有辦法可以預防腳痠和腿痛。

網友看後給出很多建議，有提出應該先鍛鍊一下，「我走2萬步不會痛耶！因為平常有運動習慣。妳可以考慮先增加每日步數，肌肉夠的話到時就不會痛」、「在台先練習走路的公里數」、「我也每次要去獨旅前2週都會微練身體」。

也有網友建議原PO要準備壓力襪、美腿襪，還有天天都要擦痠痛藥劑，並推薦她買一雙功能性的走路鞋。還有網友建議她直接帶一顆筋膜球出國，「帶顆小筋膜球，每天晚上拉筋按摩一下」，甚至有網友說自己是直接帶滾筒出國的。

也有網友說剛去釜山回來，叫原PO不用太擔心，因為釜山走路不會比日本多，每個景點都沒有很大，而且計程車超便宜，景點間的移動用計程車來代替走路，這樣就不用擔心了。



