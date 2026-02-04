去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

日本UNIQLO竊賊剪下衣服RFID標籤塞入架上其他衣物，導致下一位不知情顧客結帳時，機台同時感應到贓物標籤與自己購買的衣服。示意圖／取自photoAC

國人赴日旅遊必逛行程之一絕對少不了UNIQLO，加上日幣匯率優勢，許多台灣遊客習慣一次購買大量衣物。然而，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今日發文示警，日本UNIQLO自助結帳區出現一種行之有年的「暗黑竊盜手法」，若消費者結帳時未仔細核對數量，恐怕會冤枉地「幫小偷付錢」。

自助結帳雖快 當心「3件變4件」

「日本人的歐吉桑」指出，日本UNIQLO普遍採用先進的RFID自助收銀系統，消費者只需將購物籃放入指定凹槽，機器便會自動感應商品標籤進行結帳，過程迅速便利，但他提醒，雖然這項技術很方便，卻被有心人士利用成為行竊漏洞。

他在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享，近期有台灣旅客不小心「中招」。該手法運作方式為，竊賊先將想偷竊衣物的RFID電子標籤剪下，隨手塞進架上其他衣服的口袋中，再將沒有標籤的衣服偷帶出場。

針對RFID漏洞 盤點難以發現

當不知情的下一位客人拿起那件「被塞入贓物標籤」的衣服去結帳時，結帳機台會同時感應到客人原本購買的衣服以及口袋中隱藏的標籤。

「明明只放了3件，機器卻顯示4件」，歐吉桑解釋，許多遊客因語言不通或趕時間，往往只確認總金額或直接刷卡，沒注意到件數有異，結果就這樣不知不覺地幫小偷付了錢。由於系統數據顯示商品已售出（由受害者買單），實際上貨品也確實短少（被小偷拿走），因此店家在進行庫存盤點時，數據與庫存吻合，非常難以察覺異常。

遊客務必「核對件數」

歐吉桑分析，相較於其他店家採用掃描QR Code或條碼的自助結帳方式，UNIQLO這種「整籃感應」的RFID技術較容易發生此類轉嫁成本的狀況。雖然相信官方已有應對措施，但這類手法在日本已存在數年且相當有名。

他最後語重心長地提醒台灣遊客，「有些人以為日本治安哪裡都很好，但這並不代表沒有小偷或詐騙存在。」他並呼籲大家，在享受自助結帳便利的同時，按下付款鍵前，務必睜大眼睛確認螢幕上的「商品件數」是否與籃內實物相符，以免成為冤大頭。

網友分享遇害經驗：買4件結帳變5件

對此，不少網友也分享受害經驗「對，真的遇過」、「我也有遇到，明明四件衣服，結果結帳是五件，店員直接把錯的標籤資料刪除結帳。」

另還有人回應「這招也太...懂銷貨庫存了吧XD，我在台灣Uniqlo也都用這種機器耶」、「原來是這樣，我是去免稅那邊，店員都會主動問有幾件衣服」、「這招好厲害，完全沒想過」、「感謝分享…我還真不知道」。



