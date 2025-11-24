「去有風的地方-陳雅萍畫作巡禮」 展覽期間售畫所得全捐「瑞復益智中心」





「去有風的地方-陳雅萍畫作巡禮」即日起至12月7日在吳園藝文中心公會堂展出，邀請喜愛藝術與生活美學的民眾前往欣賞。展覽期間於展場安排小畫作及手提袋彩繪教學，於每週三下午有藝術家人物速寫等與民眾互動的活動。

本次展覽精選藝術家陳雅萍近二十年來的創作精華共展出71幅作品，呈現她獨特且深刻的藝術歷程。陳雅萍以其獨特的筆觸和深藏的情感，巧妙地刻畫了生命、自然與「風」之間的細膩對話。

陳雅萍表示，畫筆所指，就是我心所嚮往的方向，創作不僅是藝術的表達，更是她生命旅途中自我陪伴與心靈對話的重要力量。展出的每一幅作品，皆是她不同階段的生命記錄，透過流動的色彩與風的意象，帶領觀者找到屬於自己的片刻寧靜。

本次「去有風的地方」畫作巡禮深具公益意義。藝術家陳雅萍展覽期間所有售出畫作之所得，將全數捐贈予「瑞復益智中心」。陳雅萍期望透過藝術的力量拋磚引玉，支持需要陪伴與關懷的孩子們，讓這份愛心能在創作的感動之外，繼續延伸、溫暖社會。

