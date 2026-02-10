去比奧運忘記大學作業！她向教授求饒 網笑：最強遲交理由

隨著2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會花式滑冰賽事進入關鍵階段，美國代表團正展現前所未有的競爭實力。在俄羅斯隊缺席本屆賽場的情況下，美國隊成功擺脫長達二十年的獎牌荒與人才斷層，重返世界頂尖行列。

男子單人滑項目中，伊利亞·馬里寧憑藉驚人的四周半跳技術成為金牌熱門人選。儘管他在團體賽短節目中不敵日本選手鍵山優真，但在自由滑中展現強大實力，並以2024年解禁的後空翻動作為美國隊鎖定團體金牌。馬里寧將以領頭羊姿態衝擊個人賽冠軍。

女子單人滑方面，美國派出由現任世界冠軍劉美賢、全美冠軍安伯·格倫及伊莎貝奧·萊維托組成的最強陣容。復出後的劉美賢展現無畏心態與技術穩定性，成為挑戰日本名將坂本花織統治地位的核心力量。值得注意的是，由俄羅斯名教練圖特別里澤執教的中立選手阿德莉婭·彼得羅相，憑藉壟斷性的四周跳技術難度，成為美日名將奪金路上最難預測的威脅。

冰舞項目中，新婚組合麥迪遜·喬克與埃文·貝茨在團體賽表現完美。這對擁有三屆世錦賽冠軍頭銜的組合，正全力爭奪他們職業生涯的首枚奧運個人金牌。雙人滑項目雖然美國隊奪牌難度較大，但艾莉·卡姆與丹尼·奧謝在團體賽中刷新個人最好成績，為該項目帶來驚喜。

賽場外同樣精彩。22歲的加拿大花滑選手麥德琳·史基扎絲，在參加米蘭冬奧團體賽女子短曲比賽後，發現大學社會學作業已過繳交期限。她寫信向教授說明原因，並附上加拿大奧委會參賽名單連結及相關新聞報導。教授不僅同意她遲交作業，還祝福她在比賽中創下佳績。史基扎絲將這段經歷分享在社群媒體，隨即引發網路熱烈討論，網友笑稱這是史上最強遲交作業理由。

美國花滑代表團能否在接下來的賽程中，將復興勢頭轉化為實質獎牌成績，全球冰迷正拭目以待。這場冬奧花滑盛宴，不僅展現運動員的精湛技藝，更凸顯花式滑冰運動在新時代的蓬勃發展。

