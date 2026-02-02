去泰國注意！2月起出入境都要付25泰銖服務費

【看見泰國 VisionThai】泰國民航局(CAAT)宣布，自2026年2月1日起，所有出入境泰國的國際航班旅客，將被收取每人25泰銖的民航旅客服務費，較現行15泰銖調漲10泰銖，漲幅達66.7%。無論是入境或出境泰國的國際旅客都需支付這筆費用。

CAAT局長查瓦納普拉榮(Manat Chavanaprayoon)指出，相關費用自2015年以來從未調整，但人事、租金與科技設備等營運成本持續上升。目前每名旅客的實際管理成本約為19.34泰銖，現行收費15泰銖已低於支出。新費率已於2025年12月3日獲民航委員會核准。

廣告 廣告

這筆旅客服務費由航空公司依實際旅客人數代為繳納，是CAAT的主要收入來源。CAAT並未獲得政府直接補助，目前約有14億泰銖儲備金，用於支付超過500名員工薪資，以及辦公室租金與資訊系統維護等開支。

查瓦納普拉榮強調，此次調漲並非為了獲利或擴大業務，而是希望達到收支平衡。官方預估，新費率可支應未來三至四年的營運需求，並有望在2028年前後實現財務穩定。CAAT已發布正式公告，說明費率、收取期間與繳交流程，並表示相關收入將用於強化航空安全監管與制度建設。

根據CAAT說明，泰國依法可徵收多種費用，包括航班營運費、航空貨運費及飛機燃油費，但過去10年僅實施旅客出入境服務費，主因是擔心額外成本轉嫁至消費者身上。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

更多VISION THAI看見泰國報導

Lisa代言泰國觀光完整影片曝光！穿梭鄭王廟、考柯雲海 詮釋最美家鄉味

「泰國之光」Lisa《Feel All The Feelings》泰觀局前導影片亮相

