去泰國變貴了！1項收費調漲66％ 2月上路

泰國民航局宣布2月起調漲入出境服務費，由15泰銖漲為25泰銖。圖為泰國曼谷景象，資料照，路透社



泰國民航局（CAAT）宣布，為改善財務狀況，確保民航監管工作穩定運作，自2月1日起，現行向國際航班旅客收取的入出境服務費每人15泰銖（約台幣15元）將調漲為25泰銖（約台幣25元），漲幅達66.7％。

綜合媒體報導，CAAT局長查瓦納帕育（Manat Chavanaprayoon）指出，人事、租金等營運成本居高不下，但2015年以來相關費用從未調整，CAAT長期處於虧損狀態，依7242萬名旅次的服務量估算，每名旅客實際管理成本約19.34泰銖，現行費用低於支出。

查瓦納帕育提到，這項旅客服務費是CAAT的主要收入，用來支付500多名員工薪資、建物租金與技術設備費用等，該機構並未獲得政府直接補助。調整後的費率已於去年12月3日獲民航委員會核准，適用所有進出境國際旅客。

報導提到，旅客服務費由航空公司代為繳納，CAAT目前儲備金約14億泰銖，若儲備金持續減少，恐導致營運能力下降。這次調漲並非為了擴大規模或獲利，而是為了讓收支平衡；調漲後可支撐3到4年的營運需求，預估2028年能達到收支平衡。

媒體報導指出，CAAT還有多種可以合法徵收但實際並未收取的費用，包括向航空公司收取的「航班營運費」、向貨運業者收取的「航空獲運費」，及向燃油銷售業者徵收的「航空燃油費」，不過CAAT認為這些費用可能轉嫁給消費者，因此並未執行。

