即時中心／高睿鴻報導

由於國旅成本逐漸提升、廉航選項越來越多元，近年選擇出國玩的民眾持續增加，而除了鄰近的日韓以外，泰國也很受到歡迎；光是2024年，就有逾百萬台人前往泰國旅遊。不過，某些遊客已開始察覺，泰國部分法規相當特殊，若沒特別注意恐不慎觸法。比如，英國《每日郵報》特別點出，泰國曾於1943年制定《撲克牌法》，若攜帶超過120張撲克牌、且未經稅務部門正式登記，就有可能違反該法。

出國遊玩時常有大量悠閒時間，許多人可能會帶上各種玩具遊戲、休閒小物等，以便消磨時間；打牌就是其中一個選項，尤其，像撲克牌之類的紙牌，根本不佔據行李空間，非常便於長途攜帶。專營亞洲旅遊的英國公司「TransIndus」就點出，有些人甚至會帶多副撲克牌，飛機上用一副、飯店內留一副、另再帶一副專門用於晚上聚會、甚至再另買一副當紀念品，身上常同時有多副撲克牌。

但根據泰國法規，若攜帶超過120張撲克牌、也就是3副以上，就可能觸犯《撲克牌法》，恐遭判定有賭博意圖，並因此面臨罰款或監禁。《每日郵報》指出，泰國對於賭博相關情事，可說是嚴格反對；因此，打撲克牌雖然看起來無害、純屬休閒，但卻必須考量國情，以免誤觸法網。

「TransIndus」則表示，赴泰旅遊的公民，常因誤解、判斷失誤、或未意識到該國法律嚴格姓，因此不慎遭拘留或入獄；該公司也提醒，泰國並非「不慎犯法可輕罰」的國家，所以，注意撲克牌攜帶量相當重要。

原文出處：快新聞／去泰國遊玩注意！攜帶「這物品」過量恐觸法 最嚴重可能入獄

