去澎湖花火節先住嘉縣布袋 「夏日派對」6/21浪漫登場

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守夜人團長安眠巫師WiFi旭章與唱作女聲黃玠瑋帶來演出。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣本島1年有超過50萬人從嘉義縣布袋商港前往澎湖旅遊，為帶動往返澎湖旅遊的遊客在布袋鎮旅遊，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日在布袋高跟鞋教堂舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」，邀集怕胖團、甜約翰、溫蒂漫步、黃玠瑋及守夜人等人氣歌手與樂團接力演出，結合特色市集、旅遊體驗及住宿優惠，邀請民眾在夏日傍晚走進布袋，感受浪漫的濱海音樂之旅。

雲嘉南管理處今天在嘉義縣政府舉辦宣傳記者會，由守夜人團長安眠巫師WiFi旭章與唱作女聲黃玠瑋帶來開場演出，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能為活動宣傳，布袋在地業者如布袋商圈發展協會理事長游志豪等在現場展示特色商品，邀請遊客到訪。

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夏日派對以「布袋放送」為主題，卡司陣容有熱血龐克樂團「怕胖團」、入圍金曲獎最佳樂團的溫柔搖滾樂團「甜約翰」、浪漫流行樂團「溫蒂漫步」、冰山系唱作女聲「黃玠瑋」、淨化系跨界組合「守夜人」，以及布袋在地弦樂團「姊弟琴深」，將輪番帶來精彩演出。

翁章梁表示，布袋結合音樂與海風元素推出夏日派對，遊客若計畫前往澎湖參加花火節，可提前抵達布袋，感受舒適愜意的夏日夜晚，並搭配活動推出的旅宿優惠，在布袋聽音樂、體驗在地人文風情。

徐振能說，布袋高跟鞋園區今年迎來10週年，為延續去年老歌音樂會熱潮，今年推出夏日派對，邀請多組國內知名樂團及歌手演出，現場集結商圈特色美食，讓遊客享受音樂、美食與海岸風光。

雲管處攜手旅宿業者推出系列優惠，6月14日至28日期間民眾若前往澎湖參加花火節，在布袋商圈5家民宿住宿，可獲得500元商圈折價券，布袋商圈提供免費接駁服務，讓遊客不受交通限制，盡情暢遊布袋。

夏日派對將於6月21日下午3點至晚間8點30分登場，當天出示花火節期間澎湖來回船票或相關旅遊憑證即可兌換布袋放送市集券，當日推出專屬遊程，報名參加也能獲得市集券，並加碼參加藝人簽名海報抽獎。

6月14日、20日及28日下午3點至晚上7點有街頭藝人在高跟鞋教堂海堤平台演出，在上述日期及活動當日入住布袋商圈合作旅宿即可獲得500元「布袋放鬆券」1份，數量有限送完為止，活動詳情可至「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

雲嘉南管理處與嘉義縣政府歡迎民眾到訪布袋旅遊。(記者林宜樟攝)

嘉義縣長翁章梁(中)與雲嘉南管理處長徐振能(左)品嚐布袋美食。(記者林宜樟攝)

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