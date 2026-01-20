去熊本必衝 阿蘇火山熱門行程懶人包一次看

▲阿蘇火山是熊本縣知名觀光景點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 有2名台灣遊客20日在日本九州熊本縣阿蘇火山搭乘觀光直升機時，疑似發生意外失聯；目前包含飛行員在內共3人，當地已出動警消與相關單位展開搜救。「阿蘇火山一日遊」本來就是Klook、KKday等旅遊平台長年熱銷的熱門商品，從火山口、草原到溫泉，一天能跑好幾個經典點，幾乎是九州自由行的標配行程之一。

阿蘇位在日本熊本縣，被視為日本最具代表性的活火山旅遊區之一，最大賣點是「火山地景近距離看得到」。

《NOWNEWS今日新聞》整理目前市面上阿蘇火山相關的一日遊玩法，大致可分為三種路線。

第一種是「高空俯瞰」體驗型，也就是直升機觀光。行程主打可提前預約、最多4人同機，飛行前可在直升機旁拍照，部分方案甚至標榜3歲以下兒童也能搭乘，強調事前預訂可減少現場等待。不過，這次台灣旅客疑似失聯事件曝光後，已有平台暫時將部分直升機相關商品下架或調整上架狀態。

第二種是最受歡迎的「自然風光經典線」，行程通常會把火山與草原一次打包，再加碼九州代表性秘境景點。常見安排包括先走訪熊本城，接著前往阿蘇火山周邊一望無際的草千里，可散步拍照，也有人會自費體驗騎馬；最後再前往日本最神祕峽谷之一的高千穗峽谷，搭配划船或散步賞瀑布。

第三種則是「文化放鬆」路線，適合不想一直趕景點的人。行程常會安排阿蘇火山博物館補充火山與地質知識，接著到阿蘇火山周邊看景，之後參拜阿蘇神社，最後到秘境溫泉鄉黑川溫泉泡湯。

由於阿蘇火山區的開放狀況會跟火山警戒等級、火山氣體濃度、天候連動，不是每天都能靠近火山口，火口周邊可能有有害火山氣體，甚至會因安全原因實施管制。旅遊平台通常也會提前備註，遇到管制則會變更為其他行程。

