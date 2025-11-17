去知名西餐廳不是吃牛排？老饕狂推「這1道」才是本體

生活中心／饒婉馨報導

近期在社群平台上，知名連鎖西餐廳意外因一道菜掀起討論。有網友在 Threads 上分享自己的用餐心得，直言「去西堤，重點根本不是牛排」，而是「這1份」前菜，看似玩笑話的說法，卻引起大批網友強烈共鳴，一時間留言區出現熱烈討論。









網友發文分享表示，西堤熱門「1組合」只要80元就能吃到。（圖／翻攝自 Threads ＠9an.eatba）知名連鎖西餐廳以牛排為主打而出名。然而，有一名網友在社群Threads發文分享冷知識，表示「想吃麵包+醬或是湯品，是可以直接去店裡單點外帶的，只要$80！我有想吃焗烤蘑菇麵包+義式海鮮湯，就真的外帶買回家吃了」。文章照片曬出西堤前菜「焗烤蘑菇麵包、義式海鮮湯」，至今已累積高達161萬次瀏覽次數，可見網友對於這2樣餐點的喜愛程度超高。貼文一發布，立刻湧進大量網友表示贊同，留言「焗烤蘑菇根本西堤本體」、「我這個環節就吃飽了，麵包無限續」、「好讚喔，每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇欸⋯」、「焗烤蘑菇是西堤最好吃的東西，續爛」、「以後不用為了醬+麵包去吃一整套了」；還有網友看到後才知道可以單點，「謝謝分享，我好這口很久了，每次都吃這個花一兩千塊」、「竟然可以這樣！我也要去單買！」、「還可以這樣單買外帶？ 長知識了」。

知名連鎖西餐廳以牛排為主打經營；網友卻都為了「這前菜」花千元去吃。（示意圖／王品提供）

原PO也在留言區貼心提醒「大家去購買的話再留意一下喔！可以禮貌詢問一下麵包片數，其他餐點飲品、湯品、沙拉都可以單點外帶的」。同時另一派網友表示，「會不會買回家吃後，才發現其實內用比較好吃」、「是內用才可以麵包吃到飽」、「內用可以吃到飽啊，每次都吃6-8塊」。據了解，這種現象也不是第一次發生了，之前在知名中式料理，也有網友表示炒飯比招牌18摺小籠包還好吃。這波風潮可能會讓業者重新制定菜單配置，或是推出相關產品活動。









原文出處：去知名西餐廳竟不是吃牛排！老饕狂推「這1道」才是本體：80元就可外帶

