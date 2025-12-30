去碳燃氫助淨零 興達電廠拚2028年混氫發電目標20%

（中央社記者曾智怡台北30日電）台電和中研院合作的「去碳燃氫」技術，2023年9月成功串接65kW混氫型微氣渦輪發電機，發出「去碳燃氫」的第1度電。台電今天表示，興達電廠已展開5MW規模系統的擴大測試，力拚2028年達成混氫發電20%目標。

另一方面，台電已選定興達電廠3號複循環機組進行天然氣混氫燃燒試驗，從5%比例開始，目前混燒比例15%，將持續拉高比例，並期許平行開展至興達電廠所有燃氣複循環機組。

台電明年成立80週年，首波活動「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」今天在板橋車站旁、全台首座綠能主題展館的「電幻1號所」開展，展覽聚焦電力韌性、數位及淨零三軸轉型，展出電力研究重鎮「綜合研究所」多達60項電力研究成果，免費展出至2026年1月28日。

台電指出，成果展分為「科技啟程站、電力守護網、創新加速區、永續共創場」4大展區，其中，「科技啟程站」細數台電研發機構最早可追溯到1968年創立的「電力研究所」，隨研究需求及規模擴張，2001年正式成立「綜合研究所」至今，持續扮演研發電力核心技術關鍵角色。

展場呈現台灣畫家陳澄波作品「水源地附近」，畫中描繪的火力電廠現址即為如今的綜研所，也象徵從發電場域到研發基地的跨世紀電力傳承。

展區「電力守護網」匯聚台電各項強化電力韌性創新成果，全台第一座「微電網測試平台」也同步亮相。台電首度實作「孤島運轉」功能，可於颱風期間，讓災區用電無縫切換成自主供電的防災微電網，大幅提升電力系統穩定與韌性，成為防災避難與醫療設備的重要支撐。

作為電廠設備檢測新利器的「智慧無人機」，搭載AI圖像辨識技術，透過大數據模型即時比對，能快速且精準找出鍋爐爐管不易辨識的裂紋、腐蝕等瑕疵與潛在風險，且能深入電廠各角落進行全方位檢測，有效提升搶修與大修效率，確保發電機組處於最佳狀態。

展區「創新加速區」發表淨零前瞻「去碳燃氫」的最新成果，繼達成混氫發電10%之後，興達電廠展開5MW規模系統的擴大測試，至2028年可完成混氫發電20%的里程碑，每小時可減少90公斤碳排放。

另外，國內首座MW級「氫能儲能示範系統」，透過電解產氫技術為核心，整合光電、儲能、氫氣儲存設施與槽車的示範系統，可做為綠電製氫技術試驗場域，加速台灣氫能技術發展和應用推廣。台電補充，此案是能源署業界能專計畫，將在光電案場旁設置，預計2027年完成，屆時氫氣來源包括去碳燃氫、電解綠氫。（編輯：潘羿菁）1141230