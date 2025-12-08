去紐西蘭取經！王惠美赴紐西蘭 取經蜂蜜與奇異果行銷

wm20251208202553098240

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣長王惠美率團赴紐西蘭參訪 BeeNZ honey 蜂蜜工廠及奇異果園，借鏡世界級農產品牌與品質管理經驗，計畫將核心精神導入彰化農特產品，提升國際競爭力。

為提升彰化縣農特產品的國際競爭力，彰化縣長王惠美日前率團前往紐西蘭實地參訪，於12月8日走入當地指標性蜂蜜工廠 BeeNZ honey 並參觀奇異果園，深入了解紐西蘭農產如何以品牌與品質打入全球市場。王惠美表示，希望透過學習先進經驗，未來將「彰化優鮮」打造為國際知名品牌。

BeeNZ honey 工廠以嚴格的品質控管與高度自動化設備著稱，參訪團從蜂巢採集、儀器檢測水分、風味及純度，到蜂蜜過濾、沉澱、熱處理、均質化及罐裝等流程，全程了解世界級蜂蜜的生產標準。尤其值得關注的 UMF

™

（Unique Mānuka Factor，獨特麥盧卡因子）分級制度，透過蜂蜜中甲基乙二醛(MGO)與獨麥素(Leptosperin)濃度進行等級劃分，為全球消費者提供可靠品質指標，也成為彰化思考未來農產品品質標章與檢驗制度的重要參考。

彰化縣長王惠美率團赴紐西蘭參訪 BeeNZ honey 蜂蜜工廠及奇異果園，從生產、品管到國際行銷全方位學習世界級農業經驗。（縣政府提供）

此外，參訪團也深入奇異果園，了解紐西蘭如何結合產地管理、標準化栽培與品牌行銷策略，成功將奇異果塑造成國家級品牌代表。透過果園導覽，團員認識栽培管理、採收流程及出口規範，學習如何以市場分析、消費者定位與國際通路布局，維持品牌辨識度與消費者信賴度。

王惠美指出，彰化縣雖是農業大縣，近年透過蜂蜜、芭樂、葡萄、火龍果及洋香瓜等評鑑制度，逐步提升產品品質及產業升級，但在國際品牌塑造與市場拓展仍有潛力。紐西蘭完善的品質控管、明確分級標準及一致性的國家品牌力量，為彰化提供了寶貴借鏡。