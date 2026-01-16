去美債化？外資持有創歷史新高 陸逆勢拋售創2008年來最低

隨著美國政府結束史上最長停擺，市場情緒顯著回暖，外資持有美國國債規模於11月創下歷史新高。根據美國財政部於15日公布的數據顯示，外資持有的美債總額在11月達到9.355兆美元（約295兆元新台幣），較去年同期增長7.2%。然而，在全球主要持債國紛紛加碼之際，大陸卻反向操作，其美債持倉量降至6826億美元（約21.56兆元新台幣），創下自2008年9月全球金融海嘯以來的新低紀錄。

外資持有美國國債規模於11月創下歷史新高。 （示意圖／unsplash）

根據《路透社》報導，美國政府自2025年10月1日起因預算爭議停擺長達43天，直至11月12日美國總統川普簽署撥款法案後才重新運作。政府重啟後，外資在11月重新湧入美債市場，單月流入資金達856億美元（約2.7兆元新台幣）。其中，日本依然是美債最大持有國，持倉量升至1.202兆美元（約38兆元新台幣），且已連續11個月增持。英國與加拿大也分別大幅加碼，加拿大更以13%的增幅將持倉量推升至創紀錄的4722億美元（約15兆元新台幣）。

相較於日、加等國的積極參與，大陸作為美債第三大持有國，減持動作引人關注。數據顯示，大陸的持倉量在11月降至6826億美元（約21.56兆元新台幣），這是自2008年9月以來的最低點，當時持倉量為6182億美元（約19.5兆元新台幣）。自2025年初以來，大陸持有的美債規模已萎縮超過10%。分析認為，這種「去美債化」的趨勢，可能反映了北京在中美貿易關係緊張與地緣政治不確定性下，試圖分散外匯儲備風險的戰略考量。

大陸美債持倉量降至自全球金融海嘯以來的新低紀錄。 （示意圖／unsplash）

除了債券市場，11月的數據也顯示外資對美國股市展現極高興趣，淨買入達922億美元（約2.9兆元新台幣）。整體而言，美國在11月迎來了約2120億美元（約6.7兆元新台幣）的資本淨流入，扭轉了10月政府停擺期間的流出態勢。儘管10年期美債收益率在11月間微幅下滑約9個基點至4.019%，但美國資產在全球市場中依然維持強大的吸引力，唯獨大陸的持續撤資，成為這波美債新高浪潮中唯一明顯的缺口。

