去美國先減肥？川普簽證新規慢性病納入審查

[NOWnews今日新聞] 想去美國得先減肥？美國川普政府近日公布一項新命令，要求全球駐外使領館在審查永久居留簽證時，將肥胖、糖尿病及其他慢性病納入考量，以判定申請人是否會成為「公共負擔」。

據《KFF健康新聞》報導，美國國務院6日向全球各使領館發出一份電報，指示各駐外使領館簽證官在審查永久居留簽證時，將糖尿病、肥胖及其他慢性疾病納入考量，簽證官以依此判定申請人未來是否可能成為「公共負擔」，需要依靠美國政府醫療或社會資源生活，若被認定風險過高，簽證官有權直接判定其不符合簽證核發資格。

多年來，評估潛在移民的健康狀況一直是簽證申請流程的一部分，包括肺結核等傳染性疾病病史和疫苗接種史。但專家表示，新的指導方針大大擴展了需要考慮的疾病清單，並賦予簽證官更大的權力，使其能夠根據申請人的健康狀況做出移民決定。

國務院在文件中列出的疾病範圍相當廣泛，包括心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝疾病，以及神經與心理相關疾病等。文件中還強調，這些疾病的治療可能「耗費數十萬美元」，而肥胖則可能進一步引發高血壓、氣喘、睡眠呼吸中止症等，需要長期且高額的醫療支出。

簽證官也被指示要確定申請人是否有能力在沒有美國政府幫助的情況下支付醫療費用，還要考慮申請人家庭成員的健康狀況，包括兒童或年長的父母、殘疾或患有慢性病等狀況，會影響申請人長期工作能力。

報導指出，這項指令是川普政府驅逐非法移民行動的一部分，旨在遣返居住在美國的非法移民，並阻止其他人移民到美國。法律界對此文件的反應也相當強烈，天主教移民法律網絡（CLINIC）律師惠勒（Charles Wheeler）指出，新規違背國務院《外交事務手冊》中「不得以假設性風險拒簽」的原則，「簽證官並非醫療專業人士，憑什麼由他們以主觀判斷推測健康風險？」

喬治城大學移民律師吉諾維斯也表示，新政策可能讓慢性病直接與就業能力掛勾，導致審查變得更加不確定，若以糖尿病或心臟病史來預估未來醫療成本，恐會明顯擴大審查範圍，影響數以千計的移民。

