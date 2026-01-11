去華府是受美方邀請？黃國昌沒正面回答：民眾黨希望面對面溝通

民眾黨主席黃國昌今（11）日率團訪美，將前往華府與美國政府部門當面會晤，不過對於是美方邀請還是自行前往，黃國昌未正面回應，僅表示，針對很多議題，民眾黨向美方表達關切，也表達希望能夠直接面對面溝通，感謝美方相關部門的安排。。

黃國昌表示，此行定調為「閃電、精準」，一行人自11日傍晚19時出發，12日當日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨5點返抵國門後，在當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。此行將針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。

廣告 廣告

被問及接受美方邀請還是自行前往訪問，黃國昌表示，針對很多議題，民眾黨向美方表達關切，也表達希望能夠直接面對面溝通，美國那邊相關部門在假期中也做了很多安排和努力，非常感謝美國相關單位很不容易敲定相關行程，磋商也有一段時間了，才順利達成華府行，也希望這次去有好的收穫和結果。

更多風傳媒報導

