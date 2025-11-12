去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
生活中心／王文承報導
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。
老饕去西堤必點1道菜 內行曝外帶冷知識
不少網友在社群平台《Threads》表示，每次去西堤最期待的就是「焗烤蘑菇」，搭配附的烤土司食用，蘑菇醬香濃滑順，好滋味讓許多老饕欲罷不能。還有內行人透露，這道料理其實可以單點外帶，「西堤冷知識，想吃麵包+醬或是湯品，都可以直接去店裡單點外帶，只要80元」。
貼文曝光後，引起網友熱議，一票老饕紛紛認同，「焗烤蘑菇根本西堤本體」、「好讚喔，每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇」、「焗烤蘑菇是西堤最好吃的東西」、「開始後悔為了焗烤蘑菇才點整個套餐」、「每次到這個環節就吃到超撐，主餐都吃不了幾口」、「我超愛這個醬，原來可以外帶」。
另外，也有人大讚西堤的吐司，「麵包很好吃，不知道是哪家的？」「我都把麵包當主餐狂續」「每次吃西堤保底吃20片，醬味道很重，抹一點就很夠了，最多可以吃到36片」。
更多三立新聞網報導
換季衣物常泛黃？無需再買清潔劑！達人教1招30分鐘浸泡法 省錢又有效
夜宵新寵！她激推全聯「這1款炸物」：連小孩都愛 內行曝料理祕訣
抖音一響父母白養？學生日常對話全變調 老師心寒：都是大陸用語
不只灑貝果！他曝好市多1調味料「隱藏吃法」 一票人大讚：鹹食都能搭
其他人也在看
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 5 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯
前韓團EXO成員吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，日前傳他疑在獄中「長期絕食」導致健康狀況惡化而死亡，引發各界譁然，怎料，如今更有自稱獄友爆料「有傳聞說給人輪x」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣人進麵包店「必做1動作」曝光！91萬網友共鳴讚：是對麵包的尊重
台灣麵包種類相當多，走進麵包店更是滿室生香，不過最近有美食網紅觀察，很多台灣人走進麵包店都要「空夾兩下」，並在Threads上秀出「親自示範影片」，引起超過91萬名網友共鳴，笑說「這聲音是給麵包聽的，看它們不知道下一個會是誰被選上的緊張模樣」！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
《穿著Prada的惡魔2》首曝前導預告！梅莉史翠普、安海瑟薇同框氣場超強
《穿著Prada的惡魔2》自開拍就掀起影迷熱議，如今公開首支前導預告，只見梅莉史翠普飾演的「米蘭達」穿著紅色高跟鞋、昂首闊步地走進電梯，正當門快關上時，她的前助理、安海瑟薇飾演的「安迪」突然進來，只見米蘭達對著安迪說：「你可算是來了啊！」安迪冷笑一聲後戴上了墨鏡。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「泰國第一神顏」Mai婚禮曝光！披Gucci婚紗甜嫁影帝 愛犬遞15克拉鑽戒萌翻
擁有「泰國第一神顏」美稱的33歲泰國影后Mai（Mai Davika，黛薇卡），日前與愛情長跑7年的影帝Ter（Chantavit Dhanasevi）甜蜜完婚，她大方在IG曬出婚禮美照，婚禮雖極其低調，僅邀請至親好友出席，但Mai手上的15克拉婚戒卻十分吸睛！鏡報 ・ 21 小時前
馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養
馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。姊妹淘 ・ 5 小時前
一片完勝整張！好市多披薩為何單片更好吃？理由廢到笑
美式賣場好市多（Costco）以商品多樣、價格實惠與份量十足聞名，經常推出新產品，深受消費者喜愛。其中，美食區的披薩因「俗又大碗」的高CP值而擁有大批死忠粉。不過，不少會員發現一個有趣現象——好市多販售的「單片披薩」似乎比整張18吋披薩更好吃。對此，外媒也揭開了背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐亨凌晨發文悲嘆「活得好累」認：好久沒有演藝工作
資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。中時新聞網 ・ 6 小時前
Yahoo購物雙11業績翻倍漲、保值黃金飆6倍
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】雙11檔期進入最高潮！Yahoo購物今（11/11）公布雙11全站在40%互傳媒 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 6 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 23 小時前
NanaQ分手被前男友討3000元！列表格要求蓋手印 她嘆：我好難堪
YouTuber「NanaQ」以極簡風格走紅，曾經嘗試徒手刷馬桶甚至不用保養品、化妝品等，引起正反兩極的評價。近日，NanaQ在社群分享自己和前男友的故事，透露分手後曾被前任討要3000元禮券，還列表要NanaQ付錢、蓋手印，讓她相當難堪。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
為夢想付出的勇氣1／從動念到實現 温昇豪走了12年
幾乎有一年多的時間，温昇豪的名字經常跟電視劇《整形過後》連在一起，儘管這部戲要到12月13日才會播出，但因為身為監製，堪稱是任何風吹草動都充滿了話題。從幕前跨入幕後，這趟圓夢的旅程走了有點久，但也充滿收穫。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
吳亦凡爆身亡「加拿大證實了」！獄中最後時光一次看
娛樂中心／綜合報導前韓團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）過去在團體內有著極高人氣，即便離開團體後仍舊有著許多粉絲支持，熱度居高不下，但卻在2021年因性侵遭重判13年，目前正在服刑中，不過已經入獄4年的他，近日卻不斷傳出離世消息，甚至有人指出，其遺體已被秘密處裡，瞬間掀起社群熱議。而在近日，則有一位自稱是「吳亦凡獄友」的網友出面爆料，稱前幾天獄警們偷偷在聊天，「後來吳亦凡就突然死了」，也有人稱他是遭暴力對待。民視 ・ 1 天前