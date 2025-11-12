去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元

生活中心／王文承報導

不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」。（圖／資料照）

提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。

老饕去西堤必點1道菜 內行曝外帶冷知識



不少網友在社群平台《Threads》表示，每次去西堤最期待的就是「焗烤蘑菇」，搭配附的烤土司食用，蘑菇醬香濃滑順，好滋味讓許多老饕欲罷不能。還有內行人透露，這道料理其實可以單點外帶，「西堤冷知識，想吃麵包+醬或是湯品，都可以直接去店裡單點外帶，只要80元」。

貼文曝光後，引起網友熱議，一票老饕紛紛認同，「焗烤蘑菇根本西堤本體」、「好讚喔，每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇」、「焗烤蘑菇是西堤最好吃的東西」、「開始後悔為了焗烤蘑菇才點整個套餐」、「每次到這個環節就吃到超撐，主餐都吃不了幾口」、「我超愛這個醬，原來可以外帶」。

另外，也有人大讚西堤的吐司，「麵包很好吃，不知道是哪家的？」「我都把麵包當主餐狂續」「每次吃西堤保底吃20片，醬味道很重，抹一點就很夠了，最多可以吃到36片」。

