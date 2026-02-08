去賞雪小心！北海道恐爆發「規模9」巨震 專家示警：十勝近海應力爆表

靜岡大學教授楠木和義示警，北海道「十勝近海」海底的應力累積已達臨界點，發生規模9.0超大地震的條件已趨於成熟。圖／取自東方IC

農曆新年將至，日本境內地殼運動卻異常活躍，引發民眾與學界高度不安。靜岡大學與日本海洋地球科學技術廳（JAMSTEC）研究團隊於6日宣布一項震撼消息，根據最新地震數據分析，北海道「十勝近海」海底的應力累積已達臨界點，發生規模9.0超大地震的條件已趨於成熟。

400年週期已滿 專家：特大地震時機成熟

綜合日媒報導，研究團隊分析了2000年至2025年間，北海道至東北近海板塊邊界的地震活動，數據顯示，十勝近海區域的地殼應力逐年攀升。靜岡大學教授楠木和義指出，該地區平均每340至380年會發生一次大地震，而上一次大規模震災可追溯至17世紀，距今已逾400年。

日本政府地震研究委員會評估，該區域未來30年內發生特大地震的機率高達40%，且近期已調升千島海溝根室近海發生規模7.8至8.5強震的機率至90%。楠木教授示警「北海道近海發生特大地震的時機已經成熟。」

全日地震頻傳！規模5以上強震今年已達7次

今年以來，日本各地頻繁發生中大型地震，根據日本氣象廳統計，不計餘震，今年已發生7次規模5以上的地震，包括1月6日島根縣規模6.2地震、1月中旬北海道與富山縣也相繼傳出強震。

專家分析，雖然全球每年有超過2000次規模5以上地震，但隨著日本進入大地震高發週期，頻繁的中小地震雖然釋放了部分能量，卻也可能擾動斷層，使其更容易誘發如「南海海槽」或「千島海溝」的規模9巨震。

隨著日本進入大地震高發期，頻繁的中小地震雖然釋放了部分能量，卻也可能擾動斷層，更容易誘發如「南海海槽」或「千島海溝」的規模9巨震。圖／取自東方IC

南海海槽風險逼近 死亡預估恐達30萬人

除了北海道，日本西南部對「南海海槽」地震的擔憂也達到頂點，該區域每100至150年會發生一次強震，上一次發生於1946年，目前正處於復發危險期。日本政府估計，一旦南海海槽爆發巨震，最糟情況可能造成多達29.8萬人死亡。

南韓延世大學洪泰京教授更提出跨國警告，南海海槽地震的震央距離北韓僅約500公里，遠比2011年東日本大地震更近。他以2025年緬甸7.7強震為例，當時千公里外的曼谷高層建築都感受到劇烈搖晃，提醒東亞各國應對此類遠距離連鎖效應保持警惕。

國旅、赴日旅遊應提高警覺

適逢旅遊旺季，日本政府呼籲，國內外旅客及民眾應隨時留意地震速報，並確認住宿地點的避難動線。在強震風險不斷攀升的背景下，「防災識破」與即時應變將是保命關鍵。



