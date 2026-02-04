去超商成最後一哩路！女奔跑過斑馬線遭小貨車撞飛慘死

社會中心／台東報導

台東縣成功鎮台11線都歷路段昨（4）日晚間發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

台東縣成功鎮台11線都歷路段昨（4）日晚間發生一起死亡車禍。一名波姓女子欲前往超商購物，在小跑步穿越斑馬線時，遭趙姓男子駕駛的小貨車猛烈撞擊。波女倒地重創，經緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治。警方確認趙男酒測值為零，詳細肇事責任歸屬仍待進一步釐清。

這起事故發生於4日晚間18時許。當時天色漸暗，趙姓男子駕駛自用小貨車，沿台11線由北往南行駛，行經124.3公里處的都歷路段時，與正行走在行人穿越道（斑馬線）上的波姓女子發生嚴重碰撞。據了解，波女當時疑似為了前往對面的超商，以小跑步方式穿越馬路，未料卻在斑馬線上遭遇死劫，這段路竟成了她人生的最後一程。

廣告 廣告

強大的撞擊力導致波女當場倒地不起，身受重傷。警消獲報趕抵現場後，立即將其送往衛生福利部台東醫院成功分院進行搶救，無奈因傷勢過於嚴重，院方最終仍宣告急救無效死亡。負責處理的台東縣警察局成功分局警員對肇事的趙姓駕駛實施酒測，結果顯示其呼氣酒精濃度為零，初步排除酒駕肇事，至於當時的車速、視線死角及雙方肇責比例，目前正由警方深入調查中。

成功分局對此呼籲，駕駛人行經市區或人潮聚集路段時，務必減速慢行並提高警覺，主動禮讓行人；同時也提醒行人穿越道路時，除了應依規定行走斑馬線外，亦應隨時留意左右來車動向，避免在車流中貿然穿越，唯有車輛與行人共同遵守交通規則，才能有效降低事故風險，確保用路安全。

更多三立新聞網報導

解放軍心不穩！紅二代劉源被推共主對抗中央 網爆胡錦濤溫家寶聯手施壓

台南隨機殺人案內幕曝光！南漂按摩師持修腳皮刀行兇 入職兩個月鑄大錯

350萬頁密檔曝！極樂遊艇竟成殺嬰屠宰場？網友翻出17年前女模尖叫影片

解放軍高層清洗血流成河？何衛東死因成謎 傳多名上將非死即囚

