去輝達化真的來了？CSP自研AI晶片2028年出貨爆量 首度超車輝達GPU

Counterpoint估計，CSP自研的AI ASIC合計出貨量將在2028年與以輝達為首的GPU黃金交叉。圖為搭載Google最新TPU Ironwood的AI伺服器主機板。（圖／截自Google Cloud）

全球一線CSP加速與輝達脫鉤？電力成長遇瓶頸、以輝達GPU平台打造的AI資料中心佈建成本越來越高，Google、亞馬遜、Meta、微軟、OpenAI都已投入自有ASIC，市調機構Counterpoint預估，在2024年至2027年，AI ASIC出貨量將大增三倍，各CSP的AI ASIC合計出貨量更在2028年首度超越以輝達為首的GPU，年出貨量站上1500萬顆之上。

隨著大型網際網路業者對AI的需求，已經從訓練延伸至推理與推論，為了滿足AI模型的商用化需求、降低資料中心耗電、提高每瓦效能，全球主要雲端與網路業者，如Google、亞馬遜、微軟、OpenAI、字節跳動、蘋果等，持續加速AI ASIC的開發與AI ASIC伺服器的佈建，市調機構Counterpoint估計AI ASIC出貨量將於2024至2027年間成長三倍。

廣告 廣告

不僅如此，Counterpoint更預估，2028年各家業者推出的AI ASIC合計出貨量將超過1500萬顆，超越以輝達為首的GPU出貨量，而2024年至2028年AI ASIC累積出貨量也將超過4000萬顆。

2027年AI ASIC市佔率預估表。（圖／Counterpoint）

AI ASIC與AI ASIC伺服器爆量成長，不僅是因為Google、亞馬遜自研AI ASIC持續成長，也因為Meta、微軟自研的AI ASIC都是在2027年開始，進入大量交貨期，Counterpoint認為，這項轉變凸顯了超大規模資料中心營運商的策略轉型，即擺脫對商用晶片（例如輝達）的依賴，以優化其特定工作負載的每瓦效能。

Counterpoint表示，目前AI ASIC為雙寡頭市場，由Google TPU（市佔率64％）、亞馬遜Trainium（市佔率36％）兩家分食，其中，Google的AI模型Gemini已經自雲端延伸至邊緣端，採用率與使用率都快速成長，帶動龐大的運算需求，Google為了支持Gemini生態系統，對於開發新款TPU、佈建更多的TPU伺服器態度十分積極。

即使Google規劃中，新一代的推論TPU v8x延後一年推出，又有微軟、Meta在2027年分別大量交貨的Maia、MTIA來搶佔市佔率，Counterpoint仍預期Google 2027年在AI ASIC市佔率仍高達52％，是絕對的領先者，尤其屆時AI ASIC市場已經擴大3倍，就算市佔率下滑，換算成出貨量也會比現在更多。

Counterpoint預估，亞馬遜Trainium、Meta MTIA、微軟Maia 2027年在AI ASIC的市佔率將分別為29％、7％、6％，亞馬遜同樣在AI ASIC市佔率下滑、但市場放大三倍，而帶動Trainuim出貨量上升。



回到原文

更多鏡報報導

市調機構：全球AI伺服器出貨量持續成長 輝達市占明年卻鬆動

AI持續帶旺半導體 ASIC、GPU之爭加劇！2026年十大科技產業趨勢一次看

ASIC vs. GPU鹿死誰手 市場與黃仁勳看法大不同

霍諾德「游刃有餘」火速登頂101震驚世界！她看完驚呼：向幕後超能力職人致敬