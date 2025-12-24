▲去過中國很多次！吳怡農談擴大雙城論壇：不只兩岸交流。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 2025年台北上海雙城論壇，預計於12月27日、28日在上海舉行，台北市長蔣萬安最終決定縮短行程，僅出席28日上午的主論壇，當日快閃返台。有意角逐台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，接受政論節目《中午來開匯》專訪時表示，城市交流應該持續進行，並透露對兩岸城市交流持開放態度，個人並不排斥。

吳怡農強調，城市交流的目的，是互相學習並強化情感連結，他建議台北市不應只侷限於與上海交流，更應思考與澳洲、美國、歐洲或日本東京等城市，建立正式國際交流平台，特別是在公共安全與緊急應變等實質施政領域。他直言，城市間的交流應考量文化與價值觀差異，例如台灣不會想向上海學習民眾監控，上海也不見得想學習台灣鼓勵公民社會，只要對北市發展有幫助，相信市民都會支持。

主持人詢問若當選台北市長，是否會延續雙城論壇，吳怡農明確回應「個人不排斥」，提到自己也曾多次造訪中國，認為台灣有許多經驗可以分享。他表示，若未來由他主政，會將目前的雙城論壇擴大為更廣泛的國際官方交流，與世界上更多城市互動。

目前雙城論壇主團仍維持原訂規畫，將由副市長林奕華於27日率團出發，而蔣萬安於28日當天完成論壇行程後即刻返台，持續統籌後續維安與市政工作。吳怡農對此調整表示尊重，認為市長已聽到民眾心聲，現階段重點應在於面對並檢討城市安全的缺口。

