去過10幾個國家「還是這裡好」 全場點頭：安全又便利

一名男子分享，到10多個國家旅行後，仍認為日本是最理想的旅遊目的地，貼文曝光後引發熱烈討論，不少旅遊經驗豐富的網友也認同，表示即便去過歐洲等大國家，日本仍是首選，讚安全、便利、衛生與完善的生活機能，尤其適合獨自旅行。

原PO近日於Threads發文指出，走訪10多個國家後，最終還是覺得日本好，強調是個人感受，沒有批評其他國家的意思。

貼文引發熱烈討論，許多曾遊歷多國的網友認同原PO看法，指去過歐洲後反而不想再去，物價高昂且明顯感受到在地人不太友善的眼神；相較之下，日本旅遊最讓人感到舒適自在。

網友強調，日本最大的優勢在於安全與便利，不用時刻提高警覺，街道乾淨、衛生條件良好、設施完善，非常適合獨自旅行，加上交通便利、資訊完整、生活機能齊全、餐飲選擇多，是出國旅遊的首選目的地。

網友留言，「我只去日本，別國完全不會想去」、「日本真的是最適合獨旅的國家」、「我去的國家不多，有日本、南韓、菲律賓、新加坡、帛琉、杜拜，真的還是日本最強」、「去了30幾國，還是喜歡日本」、「日本真的東西好吃、品質佳」、「歐洲去過一次就不想再去了，感覺到當地的餐廳老頭明顯歧視亞洲人」、「很多國家比日本還貴很多」。

