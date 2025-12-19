去過30幾個國家！他點名「1國」是旅遊首選 一票人點頭：根本i人天堂

生活中心／張尚辰報導

不少網友都認為，日本是非常適合旅行的國家之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人都喜歡趁著休假的時候出國旅遊，那麼在這麼多國家中，你最喜歡去哪裡玩呢？近日，一名網友表示，自己去了10多個國家旅遊後，發現日本才是他最喜歡也最適合旅遊的國家，貼文曝光後，許多網友紛紛點頭，表示日本不管是生活機能或是安全性都非常完善，是獨旅的首選之一，「根本i人天堂」。

該網友日前在Threads發文，寫下「去了10幾國以後才發現，X北還是日本好！」貼文發出後，不少網友紛紛留言，「我只去日本，別國完全不會想去」、「日本真的是最適合獨旅的國家，根本i人天堂」、「去其他國家，除非超級有錢，不然都是在冒險，不是旅遊享受」、「去了30幾國，還是日本爽」。

廣告 廣告

不過，也有人說，「覺得日本適合放鬆，但待久了後就沒什麼新鮮感了」、「我是去了10幾個國家，還是覺得台灣好」、「日本每個地區也差異蠻多，我就很不喜歡東京的虛假服務業+規則不會變通」。

事實上，每年台灣到日本旅遊的民眾都非常多，根據日本政府觀光局17日公布的最新數據顯示，2025年11月份訪日外國旅客人數為351.8萬人，訪日遊客數最多的為韓國，82萬4500人；第二名中國，56萬2600人；第三名則是台灣，54萬2400人次，跟去年相比增加11.1%。

更多三立新聞網報導

很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接

奧客男因「1事」大鬧航班！全機被迫折返 上百人睡機場過夜

女子蜷縮睡「投幣置物櫃」！警開門叫醒見1物 網秒猜不是中國人

iPhone用戶爆災情！匯入安卓照片竟出現「詭異紅色」 修復方法曝

