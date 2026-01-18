去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵

國際中心／綜合報導

日本專家曝富人理財秘密。（示意圖／翻攝自pexels）

日本理財作家飯田道子根據多年銀行從業經驗，揭露「有錢人」與「一般人」在理財習慣上的兩大關鍵差異。她指出，真正具備資產累積潛力的人，在前往銀行辦事時往往不會急著離開，而是善用時間蒐集最新金融資訊；此外，相較於普通人僅關注帳戶餘額，富人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細。專家建議，透過改變這2個日常細節，便能逐步培養出致富體質。

在數位金融普及的現代，許多民眾習慣透過網路銀行處理財務，即便前往實體分行，也多半希望能速戰速決。然而，曾任職銀行多年的日本理財專欄作家飯田道子（Michiko Iida）在媒體撰文指出，從第一線觀察客戶行為發現，能在銀行「多待一會兒」的人，往往更具備致富的潛力。

飯田道子分析，第一個顯著差異在於對「資訊」的獲取態度。對於致力於儲蓄與投資的人而言，銀行不僅是辦理業務的場所，更是獲取理財情報的重要場域。當一般人辦完手續便匆忙離去時，有錢人會利用等待或逗留的時間，主動翻閱櫃台陳列的文宣手冊，研究最新的金融商品或設備功能，甚至會主動向行員詢問交易細節。這種對金錢保持高度好奇心與敏銳度的習慣，使他們能比他人更早掌握市場機會。

第二個關鍵差異，則在於對「資金流向」的掌握程度。飯田道子觀察發現，存不到錢的人通常只關心存摺最後顯示的「餘額」數字，確認還有錢便感到安心；相反地，有錢人則會細讀存摺中的每一行交易明細。他們透過嚴格檢視每一筆資金的進出，確認是否有錯誤扣款、不明支出或是浪費，藉由釐清收入來源與支出去向，來提升儲蓄動力並減少盲目消費。

飯田道子建議，想要改善財務現況，未必需要立即追求高收入，而是可以從改變日常習慣做起。民眾不妨嘗試在辦理金融業務時，多留心周遭的理財資訊，並開始養成定期檢視每一筆資金動態的習慣，透過模仿有錢人的思考模式，逐步累積屬於自己的財富。

