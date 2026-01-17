去銀行有「2習慣」是有錢人 前行員曝觀察內幕

（記者周德瑄／綜合報導）日本前行員揭秘有錢人理財習慣，發現銀行多待一會是累積財富關鍵。許多有錢人到銀行辦事時，不會急著離開，而是停留觀察最新的理財資訊。這些擅長存錢的人不只看帳戶餘額，更重視資金流向。透過關注銀行提供的金融細節並仔細檢視每一筆收支，他們能更有效地掌握金錢，這也是一般人與富人之間最顯著的差異。

日本理財作家飯田道子過去在銀行工作多年，她在日媒報導中指出，從第一線觀察客戶的行為，就能看出誰具備累積資產的潛力。她總結出兩個關鍵差異，首先是有錢人會在實體銀行停留較久。在網路銀行普及的當下，多數人到銀行辦完業務就走，但對於致力於儲蓄的人來說，銀行是獲取理財情報的重要場所。他們會利用等待時間研究櫃台手冊或新設備，甚至向行員詢問交易細節，這種對金錢的好奇心讓他們能比別人掌握更多市場機會。

其次，對於金錢流向的敏銳度也是致富關鍵。飯田道子發現，存不到錢的人通常只關心存摺最後剩下的數字，卻不清楚資金的進出過程。相反地，有錢人會細讀存摺中的每一筆明細，檢查是否有錯誤扣款或不必要的支出。他們透過規律的記帳與檢查，釐清收入來源與支出去向，這種習慣能提升儲蓄的動力，並減少盲目消費。

飯田道子建議，想要改善財務現況並朝著有錢人邁進，不一定要有極高的收入，而是可以從改變日常習慣開始。從今天起嘗試在辦理金融業務時多留心身邊的理財資訊，並開始仔細檢視個人每一筆資金的動態，將能逐步培養出累積財富的體質。

