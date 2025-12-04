去長期保證化商品 保發黃泓智：調整保額保價金著手

（中央社記者蘇思云台北4日電）金管會先前釋出壽險業可思考設計「去長期保證化商品」的態度，引發關注。保發中心董事長黃泓智今天表示，明年保險業接軌國際會計準則，須審慎檢視資產負債管理，若要調整負債面，業者確實應思考去長期保證化商品，方向上不是調整保費，而是從修改保額與保單價格準備金。

保發中心今天舉辦「2026經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源、保發中心董事長黃泓智、保發中心總經理詹芳書均出席。

保險業明年接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TW-ICS），黃泓智認為，保險業者需要審慎執行資產負債管理（ALM），徹底改善資產面的幣別錯配問題，以及負債面去長期保證的結構性問題。

黃泓智指出，截至今年9月壽險業國外投資餘額為新台幣22兆元，過去5年歷經疫情、美國聯準會大幅升降息與美國總統川普關稅衝擊，但壽險業國外投資穩定上升，與壽險業資產同步成長，占整體資金運用65%到71%。

他觀察，壽險業長期有幣別錯配的問題，未來應實質降低國外投資淨曝險部位，並提高台幣保單國內投資部位。保險公司也可藉由透過調整商品結構降低所面臨的風險，也可以提高外匯價格變動準備金來降低匯兌上的衝擊。

黃泓智表示，為何保險業接軌有這麼多問題，主要也是源自過去銷售的長期商品，以業者負債面來看，壽險業應開始思考去長期保證化商品，國外很多商品已經是每段時間檢視發生率、利率等是否符合現在經濟情況，再做調整，未來可朝這方向思考，對保險公司跟保戶雙方都是公平的。

黃泓智也提到，保險商品去長期保證化的研擬，包括保單中的預定利率、死亡或罹病率和附加費用率等風險因子將採定期檢視，至於去長期保證壽險商品的方向，第1，不是調整保費，而是從調整保額或保單價格準備金機制著手；第2，解約金市價調整機制（MVA）；第3，兼顧契約保障與市場永續發展，也會跟主管機關討論相關方向。

至於新興醫療科技及傳統醫療保險面臨的問題，黃泓智指出，醫療型態快速轉變，過去實支實付保障額度偏低，隨著更多新型態療法出現，所需費用可能非常高，隨著新興高端醫療花費高，民眾對保障需求提升，商品面可能需要改革，增加高保額新型態的醫療保險商品。（編輯：潘羿菁）1141204