去雙城論壇遭嗆遞投名狀 蔣萬安：不同意

▲台北市長蔣萬安今前往松山機場搭機前往雙城主論壇。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 雙城主論壇今（28）日上午將在上海登場，台北市長蔣萬安今早啟程，不過獨派團體「台灣國」一早就到松山機場抗議，痛批蔣是向習近平遞投名狀。對此，蔣萬安反嗆，雙城行之多年，中央也樂見交流，「我相信中央政府都不會同意這樣的說法」。

蔣萬安稍早受訪時表示，雙城論壇今年已邁入第16年，聚焦市政議題，市府也依規定向中央申請，也是陸委會核准、樂觀其成，「我相信中央政府都不會同意這樣的說法」。

媒體詢問針對陸委會副主委、發言人梁文傑說，如果到雙城論壇反映共機擾台一定會受台灣人民歡迎，北市議員簡舒培則批選後失憶？蔣僅回應，「我的立場非常清楚始終如一」。

另外，對於小紅書被禁，是因對詐騙案不處理一事，是否也會向對岸反映，蔣萬安強調「該反映的，他會反映」。

