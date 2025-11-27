去韓國旅遊、醫美注意 首爾地鐵2大工會預告12月12日起發動罷工

首爾地鐵第1工會在記者會上發表聲明，呼籲「停止大規模裁員，解決不公平的減薪問題」。（圖片來源／pixabay）

如果12月份打算去韓國首都旅遊、作醫美手術的民眾要注意了，《韓聯社》與《朝鮮日報》報導，礙於薪資糾紛和人力短缺等爭議，南韓首爾地鐵的第1工會、第2工會宣布將從12月12日起發動罷工，有MZ工會之稱的第3工會也將效法。

首爾地鐵公司第一工會於11月25日上午在首爾市政府大樓前舉行新聞發布會，宣布罷工的計劃。該工會在記者會上發表聲明，呼籲「停止大規模裁員，解決不公平的減薪問題」，並且警告：「如果公司繼續無視我們的訴求，12月12日的全面罷工將不可避免。」在全面罷工前，工會計劃從下個月1日開始進行「合規鬥爭」。

2大工會11月27日也在市府大樓前舉行集會，誓言全力抗爭。隨後，工會將從12月1日起開始按章行事。所謂按章行事，意味著嚴格遵守所有規章制度。例如，列車將依照規定最多停留30秒。在這種情況下，可能會出現部分列車延誤的情況。

公務員加薪3%，地鐵工會要求比照

目前，首爾地鐵公司和第1工會正在就明年的薪資和集體協議進行談判，但雙方立場仍有明顯的分歧。第1工會表示：「政府已經將今年公共機構的工資漲幅定為3%，但管理層聲稱由於財務吃緊，只能調薪1.8%。」他接著抱怨：「今年年底許多正職員工退休後，我們預計將出現超過1000人的人力缺口。」

工會要求依照政府規定的公務機關薪資增加3%來執行，並且認為必須遵守最高法院對於獎金納入普通薪資的裁決，但是首爾地鐵的管理階層表示由於資源不足，只能將員工薪資提高1.8%。

此外，首爾地鐵認為必須推動包括裁員在內的重組，以解決長期存在的虧損問題。對此，工會反駁說，列車服務員的工作量持續增加，因此應該擴大新人招募的規模。

由此可見，首爾地鐵勞資雙方的主要爭議點在於調薪幅度、公司改組、新人招募規模。

地鐵3大工會已經獲得罷工的權益

因為勞資雙方各持己見，僵持不下，第1工會已經在11月14日至19日就是否採取罷工行動進行投票，結果以83.53%的贊成率通過罷工的計畫。

由於法定期限已經截止，雙方透過首爾地方勞動調解委員會與管理層進行的勞資糾紛調解程序也已經中止，該委員會宣布勞資雙方「暫停調解」，因此，第一工會獲得罷工和其他勞資行動的權利。

目前，經營首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社與3個工會進行勞資談判，包括第1工會「民主勞總首爾交通公社工會」、第2工會「韓國勞總首爾交通公社統合工會」、第3工會「正確勞動工會」（MZ工會），以今年7月為準，占比分別為57.4%、16.4%、12.6%，除第1工會外，其他工會也都獲得罷工權。ˇ

