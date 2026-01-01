去韓國玩注意！超多台人「吃1類美食」吐瀉中毒 他醫藥費慘噴3.4萬台幣

記者李育道／綜合報導

韓國美食多元，旅遊景點豐富，一直是台人出遊熱門選項之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

近來不少台灣旅客在社群平台分享赴韓國旅遊後出現嘔吐、腹瀉、送醫急診的經驗，貼文案例多半集中於釜山、札嘎其市場與青沙浦一帶，且共同點皆為旅途中曾食用「烤貝、貝類海鮮或牡蠣」。其中一名網友分享，一家四口在釜山吃下烤扇貝後，先後出現上吐下瀉症狀，三天內輾轉兩家醫院與一趟救護車，醫藥費累積約新台幣3.4萬元，也讓她呼籲旅客務必留意海鮮熟度與飲食風險。

這名網友於臉書社團「韓國旅遊問題免費幫幫幫（首爾 釜山 大邱 濟州島全區自助旅行吃喝玩樂交流）」發文指出，12月25日一家人搭完膠囊列車抵達青沙浦後，走進一間烤扇貝餐廳用餐。當時店內客滿、也見到不少台灣遊客，因此放心點餐。未料當晚7時起，先生率先腹瀉、嘔吐，接著她自己也陸續出現同樣症狀，只能先前往釜山大學醫學中心急診，後續再被轉送至三育醫院吊點滴與領藥，一人醫療與診斷證明費用約新台幣5千多元。

她表示，症狀當晚並未改善，隔天再自行至藥局購買止吐止瀉藥物，藥師查看處方後指出「先前的藥單裡，沒有止吐、止瀉成分」。正當以為狀況暫時穩定，隔日晚上卻換8歲女兒、5歲兒子相繼嘔吐腹瀉，「女兒吐到只剩黃水、兒子不只吐還拉水」，所幸當時已移動至首爾，房東立即協助叫救護車送醫，院方安排腹部超音波、注射止吐止瀉藥劑與點滴，最終女兒醫藥費約1.2萬元、兒子約1.7萬元。

原PO一家當天只吃了扇貝，結果一家人陸續上吐下瀉，最終噴了3.4萬台幣，所幸當時有保旅遊平安險。（圖／Pixabay）

原PO補充，釜山院方曾表示「因為是外國人，治療以緩解症狀為主」；但在首爾，就診醫師得知有旅遊保險需求後，協助將診斷修改為食物中毒。她也說明，當時貝類上桌仍是活體，店家逐一教學烤法，多數為約兩分鐘、每10秒翻面一次，她與先生推測「也許應該再烤更熟一些」。當天該餐為第一餐，當晚即發作，因此直覺與該餐有關，但仍強調分享目的只是提醒同行旅客謹慎飲食。

貼文曝光後，引起大量共鳴，不少網友指出近日在 Threads、社團看見多起類似案例「出國旅遊避免生食，海鮮務必全煮熟再吃，最近嘔吐腹瀉案例真的很多」、「好幾篇都在釜山、札嘎其市場，吃完貝類或牡蠣後上吐下瀉」、「烤貝很多人中獎，這次去完全不敢碰」、「我今年3月在札嘎其市場，也是吃到發燒拉肚子」、「這幾天 Threads 上看到一堆韓國旅遊吐瀉文，多到誇張」。

也有旅遊老手提醒，旅途中腸胃適應性與海鮮新鮮度、烹調熟度息息相關，「扇貝、貝類一向是高風險族群，建議旅遊時盡量避免半熟或不完全加熱」。此外建議大家一定要保旅平險，若真的不幸送醫，請醫師開英文版診斷書與收據，「收據和診斷書要請醫院開英文版本的不然很難申請保險理賠，沒有英文版的也無法申請健保差額給付」。

