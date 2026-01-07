去韓國穿發熱褲仍凍傷！內行推「1保命好物」暖全身 一堆台灣人不知道

生活中心／朱祖儀報導

近來天氣非常寒冷。（示意圖／資料照）

近來天氣寒冷，不只台灣冷颼颼，出國旅遊也要注意保暖。一名女網友透露，最近去韓國旅遊，當地最低溫為零下10度，即使身上已經穿了發熱褲及外褲，保暖工作還是不到位，她回台灣才驚覺大腿凍傷。文章曝光後，眾人紛紛推薦「長版羽絨外套」，可以溫暖全身。

一名女網友在Threads發文表示，近日去韓國旅遊，當地溫度最低溫僅零下10度，雖然她已經穿了2件發熱衣、針織衣加上羽絨外套，下半身也穿了發熱褲配上外褲，但回台灣還是掛病號，不僅喉嚨超痛，大腿還因此凍傷，直喊「在韓國沒凍死也只剩半條命…。」

網友紛紛留言表示，「褲子真的裡面要穿發熱褲，或是直接買韓國當地的刷毛牛仔褲，不然撐不住」、「韓國藥局有凍瘡藥膏，效果很好」、「感覺發熱褲是不是要穿個兩件」、「褲子外層一定要選擇防風的才保暖」、「我跟朋友在聖誕節那時候去更慘…手放在外面五秒就會被凍傷沒感覺，超可怕，行李幾乎一半都被厚衣服塞滿。」

其中最多人推薦的是長版羽絨外套，「其實長版羽絨外套真的好用極了，全身都暖和」、「台灣人不習慣這麼冷的天，最好是穿長羽絨才能耐寒」、「我之前去遇到-20超級霸王寒流，穿再多都比不上一件長版羽絨外套」、「帽子戴上，鴨絨或鵝絨長外套比較保暖。」

