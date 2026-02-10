去韓國自備延長線爆炸 遭飯店求償！內行喊1款式出國別用

一名男子赴韓國旅遊時，使用台灣延長線接轉接頭，在未搭配變壓器的情況下通電，導致延長線當場爆炸、房間跳電，遭飯店開罰3萬韓元，折合新台幣649元，飯店強調，若當時無法順利復電，恐須負擔更高額的賠償，貼文曝光後引發熱議，有網友提醒，多數電器皆支援國際電壓，但延長線應選擇「無開關」款式，避免因開關內燈泡無法承受高電壓，發生爆裂。

原PO昨（9）日於Threads發文指出，赴韓國旅遊時攜帶延長線使用，先將轉接頭插上插座，在未使用變壓器的情況下，再把延長線插頭接上轉接頭，原以為可以正常通電，沒想到剛一通電，延長線就在他眼前爆炸。

原PO表示，事故發生後整個房間瞬間跳電，飯店房務人員緊急處理約30分鐘才恢復供電，他也因此被飯店開罰3萬韓元，約新台幣649元；此外，飯店還告知，若當時無法成功復電，必須更換房間，相關賠償金額恐更高，讓他不停跟飯店道歉。

貼文引發熱議，一名網友指出，目前多數手機、電腦及平板的充電器皆支援國際電壓，出國僅需攜帶轉接頭即可；但延長線應選擇「無開關」款式，他解釋，原PO發生爆炸，可能是因為使用了帶開關的延長線，台灣延長線多數僅支援110V電壓，韓國為220V，開關內的小燈泡無法承受高電壓，才會導致爆裂，建議出國時使用結構最簡單的延長線，避免選擇有開關或過載自動斷電的款式。

該名網友也提醒，若需攜帶吹風機、平板夾等高瓦數電器，應直接選購具備國際電壓轉換功能的產品，避免插在延長線上，以確保用電安全。

