去韓國自備延長線！「一插竟爆炸」賠650元 內行喊：1款別帶出國

原PO去韓國自備延長線，結果剛插上就爆炸。（圖／網友shunshunzzzz授權提供）

不少人為了方便，會攜帶延長線出國，但使用上可要多加小心。一名網友透露，最近帶延長線到韓國，結果忘記使用變壓器，導致延長線直接爆炸，房間還因此跳電，最後被罰了3萬韓元（約新台幣649元），因此提醒其他人不要和他犯一樣的錯。文章曝光掀起討論。

自備延長線出國 忘用變壓器當場爆炸

「對不起，我在韓國犯了大錯！」原PO在Threads發文表示，最近帶延長線到韓國使用，由於他們住的第一間飯店的插座和台灣是同規格，使用上非常流暢。因此他們到了第二間飯店，雖然房內的插座是韓國雙圓孔插座，但因為使用太習慣，他以為可以和上一間一樣正常使用，孰料下秒就出事了。

原PO表示，他當下拿出轉接頭就直接將延長線插上插座，忘記使用變壓器，結果延長線直接在他面前爆炸，導致整間房間跳電。後來他通知飯店，工作人員到房內處理30分鐘終於復電，但他也因此被罰了3萬韓元。

原PO透露，當時他和爆炸位置僅有一個手掌的距離，不敢想像若床具因此著火該怎麼辦。當下飯店人員也有警告，若30分鐘後無法復電就得換房間，賠償費用也會更高，所幸當下順利復電，他也不斷向對方道歉。

台韓電壓不同 使用電器要小心

不少網友表示，「跟我同事一模一樣欸…當時剛到韓國，放下行李準備去吃烤鰻魚了，她一樣是用延長線讓整個房間跳電」、「出國用電器的話還是買有國際電壓的比較好，不然好危險」、「我是去韓國直接買延長線來用，因為考慮到電壓不一樣」、「要找能吃110-220v的延長線。」

也有人提醒，「你的會爆就是因為你帶出國的延長線是有開關小燈泡的，小燈泡只有支援到110v（台灣電壓），韓國是220v的，開關一開，裡面的小燈泡受不了就爆了」、「主要原因是你的延長線是有安全開關燈的那種！台灣買的延長線，那個開關安全燈只能接受110V，所以我出國都帶最一般的延長線」、「那個開關有帶燈泡的話，有可能會爆炸沒錯。」

