去領養狗「放生9月女嬰」6hrs亡…屍燙破皮！20歲小爸媽回斷魂厝模擬

記者簡榮良／高雄報導

祂生前到底經歷了什麼，讓生物跡證說話！高雄岡山區昨（12/31）日下午17時許，驚傳一對20歲年輕小爸媽涉嫌虐死9個月大女嬰，以浴巾包裹送醫身亡，屍體除了大面積瘀青，下巴還疑似被煙蒂燙破皮；生母及現任丈夫今（1）日上午11時許到殯儀館認屍，供稱為了領養狗到外縣市，將女嬰獨留在家6小時，經檢察官訊後2人都因過失致死交保5萬元。而根據生母說詞，女嬰的傷勢都是自己撞的，下午檢方帶丈夫及大批鑑識人員重返斷魂厝模擬、重建生活樣貌，不放過任何蛛絲馬跡。

下午檢方帶丈夫及大批鑑識人員重返斷魂厝模擬、重建生活樣貌。（圖／翻攝畫面）

岡山分局昨日下午17時許接獲醫院急診通報，指稱一名9個月大女嬰送醫時已無生命跡象，臉部發紫。經初步檢視，女嬰裸體被父母用浴巾包裹送來，口腔內有溢奶情形，左臉、左肩及大腿有大面積瘀青，下巴疑似有煙蒂燙傷痕跡，種種疑點都指向兒虐。

《三立新聞網》直擊女嬰生母及現任丈夫現身殯儀館，兩人穿著輕便、不急不徐，神情自若泰然，丈夫見到相關人員開口就先要一根煙抽；母親侃侃而談女嬰是獨自留在家窒息死亡，強調「不小心的！」。因為擋不住想養狗的念頭，31日上午9時接到收容所通知，一頭熱乾脆放生女嬰6小時，自己則與丈夫到外縣市接狗回家，令人疑惑的是為何不帶著女嬰一起出門？或求助父母幫忙照料？她冷回：想說祂會睡很久，父母都說沒空顧。

女嬰母親侃侃而談女兒的死因是獨自留在家窒息死亡，「是不小心的！」。（圖／記者簡榮良攝影）

至於孩子身上的大面積瘀青，母親解釋，是女嬰自己撞的，脖子上的抓痕前幾天洗澡沒發現，推測是指甲太長自己抓的。據悉，死亡的女嬰是她與前男友懷胎生下，還有一個2歲小孩由前男友撫養。房東說，平時與小倆口沒交集，只知道都在超商打工，租屋處地段好、裝潢好，一個月要價1萬8000元算輕奢；豈料，才搬來一個月就出事。下午15時許，檢方帶著大批鑑識人員及丈夫重返斷魂厝，再步出時，手上多了好幾袋證物。

夫妻倆租屋處地段好、裝潢好，一個月要價1萬8000元算輕奢；豈料，才搬來一個月就出事。（圖／翻攝畫面）

據悉，檢察官此行目的就是還原真相，過程可能會要求丈夫現場模擬，當時如何「管教」或「接觸」孩子，畢竟兒虐案往往發生在密閉空間，缺乏目擊者。

而根據供詞，鑑識人員會比對丈夫的動作描述與孩子身上的傷痕，像是撞擊位置是否吻合？如果丈夫說孩子是「自己跌倒」，但現場模擬的空間距離或家具角度與傷勢不符，就可能戳破謊言。

據悉，檢察官此行目的就是還原真相，過程可能會要求丈夫現場模擬，當時如何「管教」或「接觸」孩子。（圖／翻攝畫面）

因剴剴案，2025年台灣已加重兒虐刑責，針對未滿7歲兒童若以「凌虐」手段致死，最高可判死刑。因此，模擬管教或生活過程，都將成為法院判定是否構成「故意殺人」或「凌虐致死」的重要依據。

經檢察官訊後生母及現任丈夫都因過失致死交保5萬元，至於小孩身上的傷勢如何造成、有無兒虐情況，要等解剖後正式鑑定報告。

