去髮廊洗頭能撐好幾天？一票人有感！「不油」3關鍵曝光

【陳怡慧／綜合報導】不少人為了省時省力，會選擇到髮廊洗頭，許多人也發現一個共同現象：給髮廊洗完頭，往往能撐上好幾天不出油、不發癢，但自己在家洗，卻常常隔天就油光滿面。相關話題近日在社群平台引發熱議，內行人也點出「不油」3關鍵原因。

一名女網友在Threads分享經驗指出，每次到髮廊洗完頭，頭皮都能維持清爽兩三天，即使沒洗頭也不會癢，讓她忍不住好奇是否是洗髮精特別厲害，她寫道：「為什麼髮廊洗頭都可以撐這麼久？因為洗髮精還是他們都洗比較久又洗兩次？」

廣告 廣告

貼文曝光後，引來大量共鳴，不少網友直言「真的！髮廊洗完至少可以撐2~3天，自己的話半天就油了」、「在家天天洗還是很快出油」、「就算買髮廊同款洗髮精也沒用」。

對此，不少有經驗的網友指出，關鍵其實不只在洗髮產品，而是「洗的方式」。髮廊通常會洗兩次頭，第一遍著重清除髮絲與表層髒污，第二遍才真正針對頭皮深層清潔，加上洗頭時間長、指腹按摩到位，能有效帶走油脂與老廢角質。此外，髮廊也會花更多時間徹底沖洗，避免洗髮精殘留刺激頭皮。

網友說：「自第一遍是把頭髮髒污洗掉，第二遍才能夠深層清潔到頭皮，清潔乾淨頭髮頭髮都可以撐比較久，也要選對洗髮精~」、「髮廊用的是單效洗髮精，再加上洗兩次當然乾凈」、「好的洗髮精/洗兩次/時間超過10分鐘」、「洗頭的水溫不要太高，接觸到頭皮是溫溫的就好，不要是熱的最重要的還是要挑選適合自己頭皮的洗護產品，天然、溫和成分會是最保險的。」

有內行人形容，洗到頭皮乾淨時，沖水會出現類似洗乾淨餐盤的「咕唧感」，代表油脂已被清除，這樣頭皮自然能維持清爽較久。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

草莓控必收！台北喜來登「莓好時節」外帶內用甜點夢幻登場

Toyz獄中結婚！遭爆娶了篠崎泫 成台灣女婿免遭驅逐

打開全新視界！汶萊皇家航空2026年新年優惠 玩AR抽機票

