去鼎泰豐別只點排骨炒飯、抄手 員工列「必吃清單」：第1名超香

一名鼎泰豐員工分享自己最愛的必點餐點，包括涼拌雲耳、糖醋排骨、香酥蝦餅，以及絲瓜蝦仁小籠包和什蔬蛋炒飯等，他表示心中第一名必吃的是香酥蝦餅，讚香氣十足，短片曝光後吸引2.6萬人討論，前員工與不少常客也認同這份清單，其中什蔬蛋炒飯最受好評，口味甚至超越多數消費者常點的排骨炒飯。

原PO於IG上傳影片指出，身為鼎泰豐員工，他最愛的開胃菜是涼拌雲耳與糖醋排骨，酸甜爽口又解膩；餐點部分，第一名必吃的是香酥蝦餅，每次幫客人送上桌時，總會被濃郁香氣吸引。

原PO表示，小籠包部分他推薦絲瓜蝦仁小籠包，清甜口感是必點口味；炒飯則推薦什蔬蛋炒飯，口味獨特，甚至勝過多數人最常點的排骨炒飯；湯品方面，他建議苦瓜排骨湯，讚肉質軟嫩；其他必試餐點還包括紹興醉雞、黃金流沙包，甜點則推薦糖水湯圓。

短片曝光後，釣出一名自稱是鼎泰豐前員工說，到鼎泰豐上班後才敢喝苦瓜湯，即便現在離職，仍念念不忘那個滋味。

不少鼎泰豐常客也認同原PO的建議名單，指什蔬蛋炒飯、紹興醉雞、糖醋排骨、絲瓜蝦仁小籠包是每次必點，「超愛糖醋排骨」、「什蔬蛋炒飯吃過後，就沒辦法再點其他口味了，真的完勝」、「我也是最愛什蔬蛋炒飯」、「黃金流沙包真的是必點」、「紹興醉雞超好吃」、「超愛絲瓜蝦仁小籠包」、「香酥蝦餅吃過一次後，就每次都點了」。

